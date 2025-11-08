Um dos principais questionamentos dos rubro-negros desde a vitória da última quarta-feira, contra o Internacional, é sobre a condição de Lucas Halter para enfrentar o Botafogo, a partir das 16h deste domingo (horário de Brasília), no Barradão. O zagueiro pertence ao Glorioso e está emprestado ao Rubro-Negro, por isso não deve entrar em campo.

Conforme apurado pelo Lance!, a diretoria entende que o valor da multa é muito alto para ser pago por apenas um jogo e deve seguir a mesma conduta adotada na última quarta-feira, por exemplo, quando o lateral-esquerdo Ramon, que pertence ao Internacional, ficou fora do jogo devido a essa cláusula de contrato. O preço a ser pago nesses casos gira em torno de R$ 1 milhão.

O Vitória, inclusive, pretende seguir a mesma lógica com o atacante Erick na última rodada do Campeonato Brasileiro, já que o atleta pertence ao Tricolor paulista.

Lucas Halter comemora com a torcida depois da vitória contra o Internacional; zagueiro deve ser desfalque contra o Botafogo (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Quais as alternativas para o Vitória?

Diante da provável ausência de Halter, que caiu nas graças da torcida ao ser um dos destaques e o artilheiro do Vitória na partida contra o Internacional, Jair Ventura vai ter que quebrar a cabeça se quiser coninuar com o esquema de três zagueiros. É possível, neste caso, até mesmo uma improvisação na defesa.

De acordo com informações coletadas pela reportagem, o volante Ricardo Ryller, que vem sendo relacionado mas não entra em campo desde o vexame contra o Flamengo, treinou como zagueiro e pode surgir como opção. A situação se agravou ainda mais porque Camutanga levou o terceiro cartão amarelo contra o Inter, e Edu saiu depois que o protocolo de concussão foi ativado, o que o impede de entrar em campo neste domingo.

Ou seja, se quiser manter o esquema, Jair Ventura vai precisar trazer uma novidade na linha de três. Além de Ryller, há a possibilidade de usar jogadores da base para atuarem na posição ao lado de Neris e Zé Marcos, como é o caso de Kauan Coutinho, já recuperado de lesão no tornozelo, Jadson e Andrei.