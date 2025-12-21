O Botafogo se despediu de Davide Ancelotti e busca agora o sétimo treinador da Era Saf, que começou com Luis Castro. Em quatro anos, seis técnicos tiveram passagem pelo Glorioso, sendo o português o que permaneceu por mais tempo.

Dos seis comandantes, cinco eram estrangeiros: quatro portugueses e um italiano. O único brasileiro da lista foi Thiago Nunes, que ficou por cerca de três meses antes de ser demitido do cargo. No meio tempo, o clube contou com quatro interinos: Lúcio Flavio, Fabio Matias, Carlos Leiria e Carlos Caçapa.

O italiano comandou o Glorioso por 162 dias. Foram 14 vitórias, 11 empates e sete empates em 32 jogos. O treinador deixou o clube por não concordar com a demissão de Luca Guerra preparador físico de sua comissão.

Relembre a passagem dos treinadores da Saf do Botafogo

Luis Castro

Duração: 25/03/2022 a 30/6/2023 - 1 ano e 97 dias

O português foi o primeiro e mais longevo treinador da Saf botafoguense, assumindo o time no retorno à elite, após Enderson Moreira conquistar o título da Série B. No início do trabalho, teve dificuldade de adaptação à cultura brasileira, tendo embates com a imprensa em coletivas após os jogos, mas superou a situação e protagonizou uma grande temporada em 2023. Em junho, deixou o Brasil para defender o Al-Nassr a convite de Cristiano Ronaldo. No comando do Botafogo, teve 56,79% de aproveitamento, com 45 vitórias, 11 empates e 25 derrotas em 81 partidas.

Bruno Lage

Duração: 12/7/2023 a 4/10/2023 - 84 dias

Bruno Lage foi o segundo treinador e português a assumir o comando do Botafogo, tendo a passagem mais curta entre todos. Estreou contra o Patronato, pelo mata-mata da Sul-Americana, vencendo nos pênaltis e avançando às oitavas de final. Teve uma sequência de nove jogos de invencibilidade e depois perdeu quatro jogos seguidos, sendo inclusive eliminado da competição continental. A demissão ocorreu após o empate com o Goiás, em que pesou a insatisfação do elenco por deixar Tiquinho Soares, então artilheiro da equipe, no banco. Ficou à frente do time em 16 jogos, sendo cinco vitórias, sete empates e quatro derrotas.

continua após a publicidade

Tiago Nunes

Duração: 16/11/2023 a 22/2/2024 - 98 dias

O único brasileiro a comandar o Botafogo desde a venda para a Saf, Thiago Nunes teve uma passagem curta e conturbada. O treinador assumiu no final de 2023, na derrocada do clube que culminou na perda do titíulo brasileiro depois de liderá-lo em grande parte da temporada. Seu primeiro jogo foi um empate com o Fortaleza, na 29ª rodada, terminando o ano com quatro empates e uma derrota. Em 2024, foi demitido após empatar com o Aurora pela pré-Libertadores. Dos 15 jogos, venceu apenas quatro, empatou sete e perdeu outros quatro.

Artur Jorge

Duração: 5/4/2024 a 3/1/2025 - 273 dias

O segundo treinador mais longevo foi o também português Artur Jorge, que comandou o Botafogo no histórico ano de 2024, quando conquistou o Brasileirão e a Libertadores. Depois da grande temporada, tornou-se alvo de outros times e a negociação entre as partes incomodou John Textor, que não quis igualar as propostas salariais do exterior. Assim, aceitou a oferta do Al-Rayyan. O treinador teve 55 jogos pelo Glorioso, sendo 31 vitórias, 15 empates e nove derrotas.

Renato Paiva

Duração: 28/2/2025 a 29/6/2025 - 121 dias

Renato Paiva foi mais um português a ter curta passagem, de cerca de quatro meses. Treinador do Botafogo durante o Mundial de Clubes, conquistou uma grande vitória sobre o PSG, mas foi eliminado para o Palmeiras nas oitavas de final, derrota que pesou para sua decisão. Depois de 23 jogos, 12 vitórias, três empates e oito derrotas, foi demitido do cargo também pelas atuações de antes da competição.