Liderança e referência: Gregore deixa o Botafogo após passagem marcante

Chegou ao fim a passagem de Gregore com a camisa do Botafogo. O volante fez na última quarta-feira (16), no empate sem gols com o Vitória, seu último jogo com a camisa alvinegra antes de se juntar só Al-Rayyan, do Catar.

Sinônimo de raça e seriedade dentro do gramado, o camisa 26 se despede com 83 jogos, três gols marcados e títulos do Brasileirão e da Libertadores em 2024. No Oriente Médio, ele irá reencontrar com o técnico Artur Jorge, comandante na última temporada.

Gregore foi apelidado carinhosamente de "pitbull" por suas características no gramado. Volante de muita marcação, acumulou ótimas atuações ao lado de Marlon Freitas e foi dono da posição mesmo após a chegada do experiente Allan, com passagens por clubes europeus e Seleção Brasileira. Incontestável.

Montanha-russa com o Botafogo em 2024

Nos últimos jogos da temporada passada, Gregore viveu dias intensos em meio aos momentos de glória do Botafogo. Foi dele o gol que abriu os caminhos para uma das vitórias mais importantes do ano, sobre o Palmeiras, fora de casa, pelo Brasileirão, no duelo que encaminhou o título nacional.

Na decisão da Libertadores, contra o Atlético-MG, o volante foi expulso antes mesmo do primeiro minuto no Monumental de Núñez por entrada violenta em Fausto Vera. O Glorioso jogou os noventa minutos com um a menos em campo e, ainda assim, venceu por 3 a 1 para garantir seu primeiro título da competição continental.

Uma semana depois, de volta ao Nilton Santos, Gregore fez o gol do tricampeonato brasileiro na última rodada contra o São Paulo, com o triunfo por 2 a 1. Um roteiro de cinema que marcou sua passagem pelo clube de General Severiano.

O "pitbull", contratado junto ao Inter Miami, dos Estados Unidos, agora parte para um novo desafio. Sua venda ao Al-Rayyan enche os cofres do Botafogo com 7 milhões de dólares (cerca de R$ 39 milhões), mas deixa uma grande lacuna de liderança no elenco a ser preenchida.