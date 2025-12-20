menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBotafogo

Botafogo ganha reforços internos para iniciar 2026

DM alvinegro agora tem apenas um jogador

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/12/2025
13:41
Treino do Botafogo no CT Lonier (Foto: Reprodução/Botafogo)
imagem cameraTreino do Botafogo no CT Lonier (Foto: Reprodução/Botafogo)
Depois de sofrer com lesões durante a temporada de 2025, o departamento médico do Botafogo segue esvaziando, com mais duas peças liberadas para jogar na próxima temporada. A boa notícia foi dada diretamente pelo médico do clube, Gustavo Dutra, em etrevista ao "Canal do TF", no Youtube, na sexta-feira (19).

continua após a publicidade

Recuperados das respectivas contusões, o goleiro Neto e o zagueiro Bastos voltam a integrar o elenco para a pré-temporada de 2026. De acordo com Dutra, a dupla poderá iniciar o ano normalmente no dia 4 de janeiro, quando o Glorioso se apresenta após as férias.

O defensor passou por uma temporada conturbada de lesões no joelho, sofrendo a primeira em fevereiro, mas ficando fora de combate até o fim do ano. Já o arqueiro, passou por uma cirurgia na coxa direita e iniciou a transição na reta final do Brasileirão. Ele, inclusive, abriu mão de suas férias para focar no recondicionamento físico, sendo elogiado por Gustavo Dutra.

continua após a publicidade

— Um cara com o nome dele, com 15 anos de Europa, jogou nos clubes que jogou e falou "não, calma aí, eu quero treinar mais duas semanas". É tirar o chapéu para o cara. Então ele já volta… Volta com o grupo – afirmou o médico do Glorioso na entrevista.

Dessa forma, apenas Kaio Pantaleão segue no departamento médico. O zagueiro, contratado em junho deste ano, rompeu o ligamento do joelho em outubro, passou por cirurgia e tem previsão de retorno para outubro de 2026.

continua após a publicidade

Botafogo em 2026

A estreia do Botafogo em 2026 está prevista para o dia 14 de janeiro, contra a Portuguesa-RJ, no Campeonato Carioca, fora de casa. Pensando nisso, e com o início das férias na última segunda-feira (8), a reapresentação do elenco está marcada para o dia 4 de janeiro, no CT Lonier. Um time alternativo deve ser mandado a campo nos primeiros compromissos. O Brasileirão, devido ao calendário cheio em 2026 com a pausa para a Copa do Mundo, terá início no dia 28 de janeiro.

Neto, do Botafogo, retomou os treinos e reforça o time em 2026 (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Neto, do Botafogo, durante treino (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

