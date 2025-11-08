Pesquisa realizada pelo Instituto Prefab Future identificou a superioridade numérica da torcida do Flamengo no Rio de Janeiro (capital). Ainda que o Rubro-Negro vença em todos os recortes de renda e grau de escolaridade, a diferença é maior entre torcedores de ganho mensal inferior a R$ 4500,00. A mesma tendência se aplica ao Vasco. Fluminense e Botafogo, porém, vivem o inverso: são mais expressivos no público de renda superior a R$ 6000,00.

continua após a publicidade

Distribuição de torcida na capital fluminense por renda:

Até R$ 4500,00: Flamengo (59,4%), Vasco (12,9%), Fluminense (8,4%) e Botafogo (7,2%)

De R$ 4500,00 a R$ 6000,00: Flamengo (50,3%), Botafogo (12,2%), Fluminense (11,6%) e Vasco (9%)

Superior a R$ 6000,00: Flamengo (54,2%), Fluminense (12,5%), Botafogo (12,5%) e Vasco (9,4%)

Distribuição de torcida na capital fluminense por grau de escolaridade:

Cursaram até o Ensino Fundamental: Flamengo (62,3%), Vasco (13%), Botafogo (8%) e Fluminense (6,2%)

Cursaram até o Ensino Médio: Flamengo (55,2%), Vasco (10,9%), Botafogo (10,4%) e Fluminense (9,7%)

Cursaram até o Ensino Superior: Flamengo (53%), Fluminense (13,7%), Vasco (10,3%) e Botafogo (9,4%)

continua após a publicidade

Flamengo à frente em todos os recortes de renda na pesquisa de maiores torcidas do Rio de Janeiro (Arte: Maria Fernanda Viana / Lance!)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Flamengo supera soma dos três rivais na capital

O levantamento do Instituto Prefab Future entrevistou 1200 moradores da capital fluminense entre os dias 3 e 4 de novembro, em diferentes pontos de fluxo da cidade. O resultado mostra o Flamengo soberano, com 56% dos torcedores no município, quase o dobro da soma de Vasco (11,1%), Fluminense (10,1%) e Botafogo (9,6%). Entre os clubes de fora do estado, o Corinthians tem mais expressão (0,5%), logo à frente de Ceará (0,4%) e São Paulo (0,4%).

➡️ Pesquisa de torcida mostra força do Fluminense entre mulheres

Sobre a pesquisa

O levantamento do Instituto Prefab Future teve como objetivo "compreender o futebol como expressão da alma carioca e como espelho das mudanças culturais e econômicas da cidade". O estudo foi realizado com metodologia quantitativa presencial, com questionários estruturados e amostra proporcional ao tamanho dos bairros e sub-regiões do município (método PPT). O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de 3,47 pontos percentuais para mais ou para menos. As entrevistas foram conduzidas por uma equipe de campo supervisionada e auditada pelo próprio instituto.

continua após a publicidade

Baseada em dados do IBGE (Censo 2010 e PNADC 2024) e do TSE 2024, a pesquisa faz parte de um projeto contínuo do Prefab Future para mapear hábitos, consumo e opinião pública no Brasil.

Veja abaixo a distribuição exata dos entrevistados:

Sexo:

Feminino (51,5%)

Masculino (48,5%)

Faixa etária:

16 a 24 anos (9,9%)

25 a 34 anos (17,4%)

35 a 44 anos (17,2%)

45 a 59 anos (24,6%)

60+ anos (30,9%)

Grau de instrução:

Ensino Fundamental incompleto ou completo (20,3%)

Ensino Médio incompleto ou completo (50,5%)

Ensino Superior incompleto ou completo (29,2%)

Faixa de renda:

Até R$ 4500,00 (52,4%)

De R$ 4500,00 a R$ 6000,00 (23,6%)

Superior a R$ 6000,00 (24%)

Religião:

Ateu (1,6%)

Católico (33,6%)

Espírita Cristão / Kardecista (5%)

Evangélico (34,5%)

Não tem religião, mas crê em Deus (16,5%)

Umbanda / Candomblé (6,1%)

Outros (2,7%)