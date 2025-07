Uma surpresa no Botafogo para o clássico com o Vasco, neste sábado (12), pelo Campeonato Brasileiro. Novo técnico do Glorioso, Davide Ancelotti ficou no banco de reservas mesmo sem estar regularizado no sistema da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

continua após a publicidade

➡️ Botafogo vê má-fé do Al-Rayyan em negociação com Gregore e adota postura firme

Segundo informações da transmissão do "Premiere", o italiano assinou a súmula do jogo como auxiliar de preparador de goleiros e obteve autorização da entidade para poder ficar no gramado. Quem ficou à beira do gramado foi Cláudio Caçapa, auxiliar permanente do clube.

Às vésperas da partida, Ancelotti sequer embarcou com a delegação para Brasília, pois ficou no Rio de Janeiro para agilizar sua regularização. Até o fim do período de registros, no entanto, seu nome não foi publicado.

continua após a publicidade

O novo treinador do Botafogo desembarcou no Rio de Janeiro na última terça-feira e já assumiu o comando da equipe no CT Lonier. Ele chegou com os auxiliares Luís Tevenet e Andrew Mangan, além do preparador físico italiano Luca Guerra.

📲 Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

Davide Ancelotti foi contratado por John Textor para o lugar de Renato Paiva, demitido após a participação do Alvinegro no Mundial de Clubes. O italiano de 35 anos assinou vínculo até o fim de 2026.