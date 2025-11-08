Mapa do Rio: distribuição das torcidas de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco

O Flamengo tem a maior torcida em todas as regiões da cidade do Rio de Janeiro, segundo apurou levantamento do Instituto Prefab Future, que entrevistou 1.200 moradores da capital fluminense entre os dias 3 e 4 de novembro, em diferentes pontos de fluxo da capital. O Vasco fica em segundo nas zonas Norte, Oeste e Sudoeste. No entanto, é o último na Zona Sul e no Centro.

Distribuição dos torcedores entre as regiões da cidade

Zona Norte: Flamengo (53,3%), Vasco (12,3%), Botafogo (11,7%) e Fluminense (10,3%)

Zona Oeste: Flamengo (51,8%), Vasco (14,9%), Botafogo (9,6%) e Fluminense (5,3%)

Zona Sudoeste: Flamengo (68,6%), Vasco (12,8%), Fluminense (9,3%) e Botafogo (2,3%)

Zona Sul/Centro: Flamengo (58,4%), Fluminense (10,8%), Botafogo (10,4%) e Vasco (6,8%)

Flamengo lidera em todas as regiões; Vasco fica em segundo em três (Arte: Maria Fernanda Viana / Lance!)

Flamengo dominante: resultado geral da pesquisa

O resultado do levantamento mostra o Flamengo soberano, com 56% dos torcedores no município, quase o dobro da soma de Vasco (11,1%), Fluminense (10,1%) e Botafogo (9,6%). Entre os clubes de fora do estado, o Corinthians tem mais expressão (0,5%), logo à frente de Ceará (0,4%) e São Paulo (0,4%).

Torcida do Flamengo em jogo diante do Palmeiras, pelo Brasileirão (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

Sobre a pesquisa

O levantamento do Instituto Prefab Future teve como objetivo "compreender o futebol como expressão da alma carioca e como espelho das mudanças culturais e econômicas da cidade". O estudo foi realizado com metodologia quantitativa presencial, com questionários estruturados e amostra proporcional ao tamanho dos bairros e sub-regiões do município (método PPT). O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de 3,47 pontos percentuais para mais ou para menos. As entrevistas foram conduzidas por uma equipe de campo supervisionada e auditada pelo próprio instituto.

Baseada em dados do IBGE (Censo 2010 e PNADC 2024) e do TSE 2024, a pesquisa faz parte de um projeto contínuo do Prefab Future para mapear hábitos, consumo e opinião pública no Brasil.

Veja abaixo a distribuição exata dos entrevistados:

Sexo:

Feminino (51,5%)

Masculino (48,5%)

Faixa etária:

16 a 24 anos (9,9%)

25 a 34 anos (17,4%)

35 a 44 anos (17,2%)

45 a 59 anos (24,6%)

60+ anos (30,9%)

Grau de instrução:

Ensino Fundamental incompleto ou completo (20,3%)

Ensino Médio incompleto ou completo (50,5%)

Ensino Superior incompleto ou completo (29,2%)

Faixa de renda:

Até R$ 4500,00 (52,4%)

De R$ 4500,00 a R$ 6000,00 (23,6%)

Superior a R$ 6000,00 (24%)

Religião:

Ateu (1,6%)

Católico (33,6%)

Espírita Cristão / Kardecista (5%)

Evangélico (34,5%)

Não tem religião, mas crê em Deus (16,5%)

Umbanda / Candomblé (6,1%)

Outros (2,7%)