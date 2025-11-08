Mapa do Rio: distribuição das torcidas de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco
Levantamento mostra porcentagem de cada clube por região da capital fluminense
- Matéria
- Mais Notícias
O Flamengo tem a maior torcida em todas as regiões da cidade do Rio de Janeiro, segundo apurou levantamento do Instituto Prefab Future, que entrevistou 1.200 moradores da capital fluminense entre os dias 3 e 4 de novembro, em diferentes pontos de fluxo da capital. O Vasco fica em segundo nas zonas Norte, Oeste e Sudoeste. No entanto, é o último na Zona Sul e no Centro.
Relacionadas
- Fluminense
Pesquisa de torcida mostra força do Fluminense entre mulheres
Fluminense07/11/2025
- Corinthians
Corinthians se destaca em pesquisa de torcida no Rio de Janeiro; entenda
Corinthians07/11/2025
- Futebol Nacional
Pesquisa de torcida no RJ tem Flamengo líder e disputa acirrada entre Botafogo, Fluminense e Vasco na capital
Futebol Nacional07/11/2025
Distribuição dos torcedores entre as regiões da cidade
Zona Norte: Flamengo (53,3%), Vasco (12,3%), Botafogo (11,7%) e Fluminense (10,3%)
Zona Oeste: Flamengo (51,8%), Vasco (14,9%), Botafogo (9,6%) e Fluminense (5,3%)
Zona Sudoeste: Flamengo (68,6%), Vasco (12,8%), Fluminense (9,3%) e Botafogo (2,3%)
Zona Sul/Centro: Flamengo (58,4%), Fluminense (10,8%), Botafogo (10,4%) e Vasco (6,8%)
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Flamengo dominante: resultado geral da pesquisa
O resultado do levantamento mostra o Flamengo soberano, com 56% dos torcedores no município, quase o dobro da soma de Vasco (11,1%), Fluminense (10,1%) e Botafogo (9,6%). Entre os clubes de fora do estado, o Corinthians tem mais expressão (0,5%), logo à frente de Ceará (0,4%) e São Paulo (0,4%).
➡️ Pesquisa de torcida mostra força do Fluminense entre mulheres
Sobre a pesquisa
O levantamento do Instituto Prefab Future teve como objetivo "compreender o futebol como expressão da alma carioca e como espelho das mudanças culturais e econômicas da cidade". O estudo foi realizado com metodologia quantitativa presencial, com questionários estruturados e amostra proporcional ao tamanho dos bairros e sub-regiões do município (método PPT). O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de 3,47 pontos percentuais para mais ou para menos. As entrevistas foram conduzidas por uma equipe de campo supervisionada e auditada pelo próprio instituto.
Baseada em dados do IBGE (Censo 2010 e PNADC 2024) e do TSE 2024, a pesquisa faz parte de um projeto contínuo do Prefab Future para mapear hábitos, consumo e opinião pública no Brasil.
Veja abaixo a distribuição exata dos entrevistados:
Sexo:
Feminino (51,5%)
Masculino (48,5%)
Faixa etária:
16 a 24 anos (9,9%)
25 a 34 anos (17,4%)
35 a 44 anos (17,2%)
45 a 59 anos (24,6%)
60+ anos (30,9%)
Grau de instrução:
Ensino Fundamental incompleto ou completo (20,3%)
Ensino Médio incompleto ou completo (50,5%)
Ensino Superior incompleto ou completo (29,2%)
Faixa de renda:
Até R$ 4500,00 (52,4%)
De R$ 4500,00 a R$ 6000,00 (23,6%)
Superior a R$ 6000,00 (24%)
Religião:
Ateu (1,6%)
Católico (33,6%)
Espírita Cristão / Kardecista (5%)
Evangélico (34,5%)
Não tem religião, mas crê em Deus (16,5%)
Umbanda / Candomblé (6,1%)
Outros (2,7%)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias