imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBotafogo

Botafogo mira técnico ex-Porto para assumir o comando em 2026

Argentino Martín Anselmi agrada ao empresário John Textor, que abrirá conversas no início da próxima semana

Leonardo Bessa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/12/2025
18:33
Atualizado há 0 minutos
Martín Anselmi, treinador do Porto
imagem cameraMartín Anselmi está no radar do Botafogo (Foto: Reprodução / X)
Após não avançar com proposta por Rafael Guanaes, do Mirassol, o Botafogo tem mais um nome na lista. Agrada a John Textor o argentino Martín Anselmi, de 40 anos, que estava no FC Porto, de Portugal. A tendência é de uma conversa com o dono da SAF no início da próxima semana sobre projeto e estilo de jogo, como de praxe para contratação de treinadores por parte do Alvinegro.

+ Botafogo ganha reforços internos para iniciar 2026

Martín Anselmi está livre no mercado desde junho, quando deixou o FC Porto após a participação no Mundial de Clubes da Fifa. A equipe portuguesa terminou em terceiro no Grupo A, que tinha Palmeiras e Inter Miami, classificados, e o lanterna Al-Ahly.

Esta não é a primeira consulta que a SAF faz por Anselmi. No início de 2025, após a saída de Artur Jorge para o Al-Rayyan, do Catar, o treinador foi oferecido por intermediários, mas as tratativas não avançaram.

O técnico argentino teve trabalhos de destaque no Independiente del Valle, do Equador, de 2022 ao fim de 2023. Em seguida, ficou um ano no Cruz Azul, do México, até aceitar a proposta do Porto para a metade da temporada 2024/2025.

Anselmi teve breve experiência no Brasil, no Internacional, em 2021, quando esteve como auxiliar técnico da comissão de Miguel Ángel Ramírez.

Martin Anselmi
Martín Anselmi está no radar do Botafogo para assumir o comando técnico (Foto: Carl de Souza / AFP)

Botafogo no mercado

A SAF foi atrás de um novo técnico após desligar Davide Ancelotti do comando. A cúpula do futebol do Botafogo entendeu que mudanças na preparação física eram necessárias, e levantou bola para demissão do preparador Luca Guerra.

Internamente, a avaliação é de que o trabalho teria impactado diretamente no alto número de lesões musculares ao longo da temporada, além do desgaste físico acentuado do elenco na reta final do Campeonato Brasileiro.

