Botafogo mira técnico ex-Porto para assumir o comando em 2026

Após não avançar com proposta por Rafael Guanaes, do Mirassol, o Botafogo tem mais um nome na lista. Agrada a John Textor o argentino Martín Anselmi, de 40 anos, que estava no FC Porto, de Portugal. A tendência é de uma conversa com o dono da SAF no início da próxima semana sobre projeto e estilo de jogo, como de praxe para contratação de treinadores por parte do Alvinegro.

+ Botafogo ganha reforços internos para iniciar 2026

Martín Anselmi está livre no mercado desde junho, quando deixou o FC Porto após a participação no Mundial de Clubes da Fifa. A equipe portuguesa terminou em terceiro no Grupo A, que tinha Palmeiras e Inter Miami, classificados, e o lanterna Al-Ahly.

Esta não é a primeira consulta que a SAF faz por Anselmi. No início de 2025, após a saída de Artur Jorge para o Al-Rayyan, do Catar, o treinador foi oferecido por intermediários, mas as tratativas não avançaram.

O técnico argentino teve trabalhos de destaque no Independiente del Valle, do Equador, de 2022 ao fim de 2023. Em seguida, ficou um ano no Cruz Azul, do México, até aceitar a proposta do Porto para a metade da temporada 2024/2025.

Anselmi teve breve experiência no Brasil, no Internacional, em 2021, quando esteve como auxiliar técnico da comissão de Miguel Ángel Ramírez.

Martín Anselmi está no radar do Botafogo para assumir o comando técnico (Foto: Carl de Souza / AFP)

Botafogo no mercado

A SAF foi atrás de um novo técnico após desligar Davide Ancelotti do comando. A cúpula do futebol do Botafogo entendeu que mudanças na preparação física eram necessárias, e levantou bola para demissão do preparador Luca Guerra.

Internamente, a avaliação é de que o trabalho teria impactado diretamente no alto número de lesões musculares ao longo da temporada, além do desgaste físico acentuado do elenco na reta final do Campeonato Brasileiro.