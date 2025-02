Renato Paiva foi anunciado nas primeiras horas desta quinta-feira (28) como novo técnico do Botafogo. O português, com passagem pelo Bahia em 2022, chega para assumir a área técnica do clube, vazia desde a saída de Artur Jorge para o mundo árabe e preenchida de forma interina por Carlos Leiria e Cláudio Caçapa nos primeiros meses do ano.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

O comandante assumirá a "terra arrasada" após as derrotas do Glorioso na Supercopa do Brasil e na Recopa Sul-Americana, além da eliminação precoce no Campeonato Carioca, e terá um largo trabalho no Rio de Janeiro. Por isso, o Lance! preparou um especial introduzindo as informações sobre Renato, que você confere abaixo.

📋 Quem é Renato Paiva, novo técnico do Botafogo?

Natural da modesta povoação de Pedrógão Pequeno, que tem menos de mil habitantes, Renato Paiva iniciou sua trajetória à beira do campo no Benfica. Entre 2004 e 2019, acumulou diferentes funções na base dos Encarnados, com as categorias sub-17 e sub-19, e disputou competições continentais. Logo depois, assumiu o time B, com a subida de Bruno Lage - também ex-Botafogo - ao profissional para substituir Rui Vitória, demitido por maus resultados.

continua após a publicidade

Em 2021, Paiva despertou o interesse do Independiente del Valle-EQU, e acertou o movimento para sua primeira experiência internacional, substituindo Miguel Ángel Ramírez. O trabalho foi à altura do que se esperava, e em sua temporada de início, conduziu a equipe ao título equatoriano pela primeira vez em sua história. No ano seguinte, deixou Quito para assumir o León-MEX, onde ficou por seis meses.

➡️ Renato Paiva, do Botafogo, teve primeira passagem polêmica no Brasil

Em dezembro de 2022, foi anunciado como técnico do Bahia para o ano seguinte. O começo de trabalho foi promissor: com ideias ofensivas, levou o Esquadrão de Aço ao título estadual, superando a Jacuipense na final. Porém, após o começo do calendário principal, resultados oscilantes levaram o lusitano a pedir as contas, deixando Salvador no começo de setembro.

continua após a publicidade

O desafio seguinte foi a volta ao México, mas desta vez, para treinar o Toluca. Renato fez um bom trabalho, assumindo a equipe em 13º na liga local e avançando aos play-offs do Clausura e do Apertura. Entretanto, derrotas nos play-offs para Chivas Guadalajara e América, respectivamente, fizeram a diretoria não renovar seu vínculo, ficando livre no mercado.

Renato Paiva é o novo técnico do Botafogo (Foto: Divulgação/Independiente Del Valle)

🤔 Como jogam os times de Renato Paiva?

Renato Paiva segue uma filosofia de jogo clara. Seguindo os tempos da "modernidade do futebol", seus times buscam ser ofensivos. Apesar da mobilidade vertical, o time costuma guardar as funções nos setores, ou seja, existe preferência pelo jogo posicional em relação ao funcional, tema que costuma ser discutidos pelos fãs do "tatiquês" nas redes sociais.

A valorização da posse de bola é um dos principais pontos do trabalho, mas isso não quer dizer que a troca de passes seja alongada. Pelo contrário: o português costuma trabalhar transições rápidas, aproveitando espaços nas defesas oponentes para criar situações de perigo aos adversários.

Sem a bola, a postura se mantém elevada. O comandante ordena seus times a diminuir o espaço cedido e adiantar a marcação no campo, obrigando o adversário a cometer erros que podem gerar oportunidades claras de gol ou se desfazer da bola com um chutão.

➡️ Textor revela motivo pela escolha de Renato Paiva como técnico do Botafogo

📆 Quando será a estreia de Renato Paiva pelo Botafogo?

Como o Glorioso está eliminado do Campeonato Carioca, o calendário promoverá aos atletas um mês sem partidas, o que pode ser benéfico na questão de desgaste físico dentro das grandes competições. Paiva terá cerca de 30 dias para conhecer o elenco e a estrutura do clube, e desenvolver seu método de trabalho buscando repetir ou melhorar o ano feito pela equipe em 2024.

O Botafogo deve fazer amistosos no período para ganhar ritmo, mas a volta oficial aos gramados está prevista para o dia 29 de março. Na ocasião, o time visitará o Palmeiras no Allianz Parque, pela estreia do Campeonato Brasileiro de 2025.