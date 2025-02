A janela de transferências do futebol brasileiro está chegando ao fim, e os clubes da Série A abriram o cofre para reforçar seus elencos. Antes do último dia da janela, os 20 times já superaram R$ 1,6 bilhão em gastos em contratações.



Palmeiras e Botafogo dominaram as movimentações, investindo alto em jogadores que chegam para elevar o nível das equipes em 2025. Juntos, os dois clubes investiram mais de R$ 630 milhões até o momento. Mas, afinal, quem gastou mais?



Abaixo, o Lance! Biz apresenta os detalhes com dados do Transfermarkt até a noite de quinta-feira (27).

📊 Gastos dos clubes brasileiros na janela

1️⃣ Botafogo – R$ 383,7 milhões

2️⃣ Palmeiras – R$ 251,3 milhões

3️⃣ Atlético-MG – R$ 143,3 milhões

4️⃣ Santos – R$ 127,3 milhões

5️⃣ Bahia – R$ 114,9 milhões

6️⃣ Red Bull Bragantino – R$ 87,5 milhões

7️⃣ Fluminense – R$ 87,3 milhões

8️⃣ Grêmio – R$ 83,3 milhões

9️⃣ Vasco – R$ 75,8 milhões

🔟 Cruzeiro - R$ 71,3 milhões

Vale lembrar que a janela de transferências se encerra nesta sexta-feira (28), e os números ainda podem sofrer alterações com negociações de última hora.



O Palmeiras, por exemplo, está próximo de acertar a contratação do atacante Vitor Roque por 25 milhões de euros (R$ 151,6 milhões). Caso a negociação se concretize, o Verdão ultrapassaria o Botafogo no ranking de gastos na janela

💰 De onde vem o dinheiro?

Maiores gastadores da janela, Botafogo e Palmeiras também realizaram vendas gigantes. O Alvinegro, por exemplo, faturou um total de R$ 280 milhões com as saídas de Luiz Henrique, Júnior Santos e cia. Já o Verdão embolsou mais de R$ 300 milhões com as vendas de Vitor Reis, Rony, entre outros.

