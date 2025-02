Carnaval: conheça os enredos das escolas de samba ligadas a torcidas de clubes do Rio

Os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro começam nesta sexta-feira (28), com a Série Ouro na Marquês de Sapucaí. E o Lance! preparou um resumo de como as agremiações ligadas a torcidas de clubes chegam para o Carnaval de 2025.

Botafogo Samba Clube na Sapucaí

Primeira escola de samba ligada a torcida de um clube de futebol a desfilar na Sapucaí, a Botafogo Samba Clube abre a Série Ouro nesta sexta (18). A agremiação levará para a Avenida o enredo "Uma Gloriosa História em Preto e Branco", que contará a trajetória do Alvinegro, além de referências ao bairro carioca que dá nome ao clube. O carnavalesco Alex de Souza assina o desfile.

FLAMANGUAÇA (Série Prata)

Quem também está de olho em uma vaga na Sapucaí é a Flamanguaça. Após bater na trave em 2024, a agremiação ligada a torcida do Flamengo desfila na Série Prata, na Intendente Magalhães, na próxima segunda-feira (3). Quarta escola a se apresentar no dia, a Flamanguaça terá o enredo "Coletivo Gazela Negra - O Quilombo Contra Racismo", assinado pelo carnavalesco Amarildo de Mello.

IMPERADORES RUBRO-NEGROS (Série Bronze)

Outra escola ligada a torcedores do Flamengo, a Imperadores Rubro-Negros desfila na próxima sexta-feira (7), na Série Bronze. A agremiação será a oitava a se apresentar no dia, com enredo "Mãe Edelzuita, a Guardiã da Fé - o Início, Meio e Continuidade", assinado pelo carnavalesco Fran Sérgio.

RAÇA RUBRO-NEGRA (Série Bronze)

Fechando as escolas ligadas a torcedores do Flamengo, a Raça Rubro-Negra também desfila pela Série Bronze, logo após a Imperadores Rubro-Negros. Para o Carnaval, a agremiação traz o enredo "Negro Sim, de Sangue Rubro, sou Raça! Na Luta por Anastácias sem Mordaça!", assinado pelos carnavalescos Vagner de Lima e Amarildo de Mello.

FORÇA JOVEM (Série Bronze)

Antiga União Cruz-Maltina, a Força Jovem é ligada a torcedores do Vasco e também desfila na Série Bronze. Sétima escola a se apresentar no sábado (8), a agremiação traz o enredo "De um Mundo sem Cor, a Força Jovem faz de uma Folha em Branco, Nascer uma nova História". Yuri Freire é o carnavalesco.