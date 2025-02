Depois de quase dois meses de espera, o Botafogo definiu quem será o novo técnico da equipe. Trata-se do português Renato Paiva. A chegada ao Glorioso marca a segunda passagem do treinador pelo futebol brasileiro. Anteriormente, ele comandou a equipe do Bahia, em 2023. O trabalho no clube durou apenas nove meses e foi marcado por polêmica.

Enquanto esteve no comando do time baiano, Renato Paiva colecionou embates com a imprensa. O mais marcante aconteceu após uma vitória sobre o Red Bull Bragantino por 4 a 0, pelo Brasileirão de 2023. Na ocasião, ele trocou farpas com o jornalista Jailson Baraúma, do Canaldobaraooficial, durante a entrevista coletica após a partida.

O comunicador foi responsável por realizar a primeira pergunta do evento. Contudo, o técnico português se recusou a respondê-la e iniciou o conflito contra o profissional. Ele acusou Jailson de o desrespeitar em resenhas futebolísticas após as partidas do Bahia.

- Pensei que ia ficar em pé e apontar o dedo. Pensei que ia fazer isso. Você gosta de me insultar. Me chamou de covarde e malcriado. Eu não insultei ninguém, não faltei respeito. Covarde? Se eu fosse covarde já tinha ido embora. Não falava na sua cara. Você fala no seu showzinho, quando está sozinho - disse o treinador.

O clima esquentou após o posicionamento de Renato Paiva. O repórter não fugiu do embate contra o técnico e também se posicionou sobre a polêmica.

- Com sua falta de edução e covardia. Porque você é covarde. O que eu tenho para falar, falei para você pessoalmente. Você se aproveita da coletiva para falar de outra coisa. Guarda para a próxima coletiva. Você não consegue fazer sua equipe jogar dois jogos seguidos do mesmo jeito - respondeu Jailson Baraúma.

Renato Paiva teve embate com jornalista em entrevista coletiva durante passagem pelo Bahia (Foto: Reprodução)

Demissão e passagem de Renato Paiva pelo Bahia

A polêmica com o jornalista aconteceu no dia 20 de agosto. Menos de um mês depois, o treinador português pediu demissão do cargo de técnico do clube baiano. Em nota, ele não deixou claro os motivos da decisão mas expressou um certo descontentamento.

- O Bahia é um clube apaixonante, de uma torcida gigante e acalorada. Mas que também passa do ponto como qualquer outra. No futebol, somos passíveis a elogios e a críticas, o que é normal, faz parte do jogo. O que não admito é faltar com o respeito com o ser humano - diz trecho da nota emitida pelo técnico.

Renato Paiva comandou o Bahia durante 49 jogos. Durante a passagem, ele acumulou 19 vitórias, 15 empates e 15 derrotas - totalizando um aproveitamento de 49%. Os números proporcionaram um título apenas, o do Campeonato Baiano de 2023.

Além disso, o treinador caiu na primeira fase da Copa do Nordeste e nas quartas de final da Copa do Brasil. No Brasileirão, Renato deixou o Bahia na 16ª colocação, na briga para se livrar do rebaixamento.