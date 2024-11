Palmeiras x Botafogo: decisão terá duelo a parte entre portugueses

O jogo Palmeiras x Botafogo, tratado como uma possível final do Brasileirão de 2024, terá o duelo a parte entre Abel Ferreira e Artur Jorge. Os dois técnicos portugueses, que tem histórias que se cruzam em Portugal, se encontram no Brasil como donos de dois dos melhores trabalhos dos últimos anos.

continua após a publicidade

➡️ Atlético-MG x Botafogo terá recorde de público na final da Libertadores; entenda

Abel Ferreira x Artur Jorge em Portugal

Nascidos em Portugal, os dois treinadores começaram suas carreiras como comandantes de times profissionais no Braga. Abel iniciou em 2016. No ano seguinte, Artur assumiria o sub-15 do clube. Os dois trabalharam "juntos" entre 2017 e 2019. Neste ano, o atual treinador do Palmeiras se transferiu para o PAOK, da Grécia. O técnico do Botafogo chegou a assumir a equipe profissional do Braga por cinco jogos.

Abel Ferreira ficou no PAOK por uma temporada e meia, chegando a Palmeiras em 2020 e iniciando a trajetória que já o credencia como uma dos maiores da história do futebol brasileiro. Artur Jorge, porém, retornou às categorias inferiores antes de assumir o profissional do Braga definitivamente em 2022. O início de Artur no clube português superou o melhor trabalho de Abel pelos Arsenalistas em números de vitórias. São 35 vitórias para o alvinegro contra 33 do alviverde.

continua após a publicidade

➡️ Dono do Botafogo, Textor dispara contra Everson, do Atlético-MG: ‘Vivo na cabeça dele’

Abel Ferreira x Artur Jorge em Brasil

A rivalidade no Brasil vai se construindo de uma herança já existente entre Palmeiras e Botafogo. Os dois times que brigaram pelo Brasileirão 2023 mais uma vez medem forças pela taça de 2024. Desta vez, o Glorioso tem Artur Jorge no seu comando.

Já consolidado e idolatrado pelos palmeirenses no Brasil, Abel teve 17 vitórias em 29 jogos em sua primeira temporada pelo Palmeiras, já colocando no seu currículo um título de Libertadores. Assim como Abel, Artur também tem a chance de conquistar a "Glória Eterna" no seu primeiro ano no Brasil. Mais que isso, o técnico do Glorioso tem a chance de superer Abel vencendo também o Brasileirão, e com esse confronto direto. Nesta temporada, já são 50 jogos e 27 vitórias com o Botafogo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo