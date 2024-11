Atlético-MG x Botafogo terá recorde de público na final da Libertadores; entenda

O confronto do próximo sábado (30) entre Atlético-MG e Botafogo, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, terá recorde de público para finais entre brasileiros na história da Libertadores, desde que a decisão passou a ser em jogo único. A reportagem do Lance! apurou que já foram vendidos mais de 60 mil ingressos.

Públicos de finais de Libertadores

Desde 2019, quando a Libertadores teve a sua primeira final única (Flamengo x River Plate), em Lima, no Peru, foram cinco finais até aqui. Relembre todas elas e suas respectivas informações de público.

2019 - Flamengo x River Plate

Aproximadamente 59 mil presentes - Monumental "U" - Lima, Peru

2020 - Palmeiras x Santos (final brasileira)

Restrito por conta da pandemia de Covid-19 - Maracanã - Rio de Janeiro, Brasil

2021 - Palmeiras x Flamengo (final brasileira)

Aproximadamente 45 mil presentes - Centenário - Montevidéu, Uruguai

2022 - Flamengo x Athletico-PR (final brasileira)

Aproximadamente 39 mil presentes - Monumental - Guayaquil, Equador

2023 - Boca Juniors x Fluminense

Aproximadamente 69 mil presentes - Maracanã - Rio de Janeiro, Brasil

2024 - Atlético-MG x Botafogo (final brasileira)

Mais 60 mil ingressos vendidos - Monumental de Núñez - Buenos Aires, Argentina

Dessa forma, mesmo contando com todas as decisões em final única, o duelo de alvinegros ainda seria o segundo jogo com mais público. Com 60 mil ingressos vendidos, essa final ainda pode vir a superar a decisão entre Boca e Fluminense, que teve quase 70 mil presentes.

Inicialmente, existia um temor em fazer uma final sem times argentinos em um estádio com o tamanho do Monumental de Núñez. Porém, a final foi mantida na casa do River Plate, que tem capacidade para aproximadamente 80 mil pessoas.

