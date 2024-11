Palmeiras x Botafogo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Palmeiras e Botafogo se enfrentam nesta terça-feira (26), em jogo válido pela 36ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP). A partida será transmitida pela TV Globo, pelo canal fechado Sportv e Premiere. ➡️Clique para assistir no Premiere

Palmeiras e Botafogo se enfrentam pela 36ª rodada do Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X BOTAFOGO

36ª rodada - Brasileirão

📆 Data e horário: terça-feira, 26 de novembro de 2024, às 21h30(de Brasília);

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP);

📺 Onde assistir: TV Globo, Sportv e Premiere;

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio.



⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Raphael Veiga e Mauricio; Felipe Anderson, Estêvão e Rony (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira.

BOTAFOGO: John; Vitinho (Ponte), Barboza, Bastos, Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino, Thiago Almada; Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge.