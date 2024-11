Palmeiras x Botafogo: vidente crava favorito para jogo decisivo no Brasileirão

Palmeiras e Botafogo se enfrentam nesta terça-feira (26) em duelo decisivo no Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. Para o vidente Luiz Filho, do canal "Renascer das Cartas", o Alviverde é favorito para o confronto pela liderança da competição.

Para o Palmeiras, o tarólogo viu energia boa, com muitas oportunidades de gol, pressão no ataque e boas mexidas do técnico Abel Ferreira. Contudo, Luiz Filho também afirmou que o Alviverde precisa ter cuidado e olhar atento nas investidas do Botafogo.

Já para o Botafogo, o vidente citou espírito de luta e iniciativa em partes do duelo. No entanto, o tarólogo disse que o time de Artur Jorge vai precisar de concentração, equilíbrio e estratégia no jogo, que segundo Luiz, contará com muitos contra-ataques.

O canal de Luiz Filho conta com mais de 30 mil inscritos no Youtube, e o vídeo sobre a previsão de Palmeiras x Botafogo já ultrapassou 35 mil visualizações. No início do mês, o tarólogo cravou o título da Copa do Brasil para o Flamengo sobre o Atlético-MG.