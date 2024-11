Dono do Botafogo, Textor dispara contra Everson, do Atlético-MG: ‘Vivo na cabeça dele’

Dono da SAF do Botafogo, John Textor mandou recado para o goleiro Everson, do Atlético-MG, após o empate em 1 a 1 do Glorioso com o Vitória neste sábado (23). O empresário respondeu comentário feito pelo atleticano após o duelo da última quarta-feira (20), que terminou em 0 a 0 na Arena Independência, afirmando que o norte-americano "fazia barulho sobre arbitragem".

- Qual é o nome do goleiro do Atlético Mineiro? Aparentemente, eu estava alugando um apartamento na cabeça dele por um tempo. Vivendo na cabeça dele. Ele fez um comentário sobre eu criar barulho fora do campo sobre arbitragem. Eu não faço isso. Eu acho que todos vocês que seguiram a história de manipulação de jogos nos últimos anos sabem que eu apoio os árbitros. Quero ver eles receberem um pagamento melhor, treinamento melhor. Muitas das tecnologias que usamos ajudam a avaliar os árbitros. Eu estou focado em manipulação de jogos, nos jogadores que jogam mal e perdem de propósito, não só no Brasil, mas em todo o mundo. De vez em quando, também existem árbitros que participam disso. E é um número muito, muito pequeno - disparou John Textor, que seguiu:

- Então, eu gostaria de dizer ao goleiro (Everson), que ele é um bom goleiro, que deveria focar nas quatro linhas do campo em que ele joga. Eu não crio barulho sobre arbitragem. Eu não digo quem é um bom ou mau árbitro. Estou focado em limpar o jogo para o benefício dele. Para o benefício da sua equipe, para o benefício da nossa equipe. A manipulação de jogos é perversa em todo o mundo, mas é o Brasil que está fazendo algo sobre isso. Deixe o goleiro saber que um senhor que confessou manipular jogos foi preso em Dubai na semana passada. Então, eu vou continuar fazendo o meu trabalho fora do campo para fazer do esporte melhor. Ele pode continuar fazendo o seu trabalho no campo, porque ele é um ótimo goleiro. E quanto mais eu ocupar a mente dele, pior será para ele - completou o dono da SAF do Botafogo.

Dono da SAF do Botafogo, John Textor conversa com a imprensa e dispara sobre Everson, do Atlético-MG, após empate com o Vitória pelo Brasileirão (Foto: Isabelle Favieri / Lance)

Como foi o jogo?

O Botafogo empatou por 1 a 1 com o Vitória, neste sábado (23), em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro tinha a necessidade dos três pontos para se manter na liderança. No entanto, aos 20 minutos do primeiro tempo, um balde de água fria caiu sobre o Nilton Santos: gol de Alerrando e, ao mesmo tempo, gol do Palmeiras contra o Atlético-GO. Nos minutos finais, Wagner Leonardo marcou contra para o empate do Glorioso. Mesmo com o resultado, a equipe de Artur Jorge perde a liderança da competição, e assume a segunda colocação, com 70 pontos, mesma pontuação do time paulista, que assume a ponta por ter uma vitória a mais. A equipe de Carpini chega aos 42 pontos e termina o sábado na 12ª posição.