Leila manda recado para Textor antes de Palmeiras x Botafogo

Reeleita presidente do Palmeiras com mais de 70% dos votos, Leila Pereira poderá reencontrar John Textor nesta terça-feira (26), quando o clube paulista enfrenta o Botafogo, no Allianz Parque, em confronto crucial na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro.

Ao ser questionada sobre a presença do empresário norte-americano, Leila garantiu que ele será bem recebido no Allianz, assim como todos os demais dirigentes do futebol brasileiro.

- Ele vindo, será muito bem-vindo. Como todos que vem à nossa casa são muito bem-vindos, claro que sim - afirmou a mandatária em entrevista.

Nas últimas temporadas, Leila Pereira e Jonh Textor acumularam desavenças fora de campo. O proprietário da SAF do Botafogo, inclusive, acusou o Palmeiras de ser beneficiado pela arbitragem em partidas da competição, em um suposto esquema de manipulação de apostas.

Textor, por sua vez, foi chamado para prestar depoimento, mas não conseguiu apresentar provas concretas. Desde então, a relação entre os mandatários tem sido conflituosa e marcada por trocas de acusações nos bastidores.

Palmeiras e Botafogo se enfrentam nesta terça-feira (26), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambos os clubes somam 70 pontos na tabela de classificação, mas o time paulista ocupa a liderança devido aos critérios de desempate.

