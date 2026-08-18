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Novo investidor da SAF do Botafogo, Gabriel de Alba chega ao Rio

Empresário dono da GDA Luma estará no Nilton Santos na quinta-feira

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
18/08/2026 12:07
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Gabriel de Alba é o empresário que assinou contrato vinculante com a SAF Botafogo
Gabriel de Alba, o nome por trás da GDA Luma e que deve comandar o Botafogo (Foto: Reprodução)

Desembarcou na manhã desta terça-feira (18), no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, o empresário Gabriel de Alba, dono da GDA Luma, que assinou contrato vinculante para ser a nova acionista majoritária da SAF do Botafogo. Ele chegou em voo fretado e sequer passou pelo saguão de desembarque internacional.

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Em sua primeira visita ao Glorioso, Gabriel de Alba irá alinhar com as demais lideranças da SAF o planejamento estratégico de investimentos no futebol, conhecerá as instalações do clube e terá os primeiros contatos com funcionários. Ele irá ao Nilton Santos na quinta-feira para o jogo com o Cienciano-PER, pela volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, com o Glorioso precisando vencer por seis gols de diferença para avançar de fase após a goleada de 6 a 1 na ida, em Cusco – um triunfo por cinco gols de vantagem levará a decisão para os pênaltis.

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A empresa já opera extraoficialmente nos bastidores. O Botafogo recebeu aporte de 15 milhões de dólares (cerca de R$ 78 milhões) no mês de julho. A quantia foi utilizada para pagamentos de dívidas e fluxo de caixa, além de investimentos pontuais na janela de transferências.

A GDA Luma caminha para finalizar o acordo com a Cork Gully, administradora da Eagle Football, antiga controladora das ações da SAF na figura de John Textor, destituído do grupo e também de seus poderes no Botafogo. No total, são esperados R$ 400 milhões em aportes, além da reestruturação do projeto, que enfrenta grave crise financeira e entrou em recuperação judicial.

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Quem é Gabriel de Alba

Gabriel de Alba construiu carreira marcada por atuação em empresas em situações de crise corporativa, utilizando estratégias de aquisição de dívidas com desconto e posterior reorganização de companhias. Seu modelo de atuação envolve não apenas investimento, mas influência direta na gestão, com foco em recapitalização, geração de caixa e transformação operacional, incluindo frentes digitais e de ESG.

Entre os casos está a reestruturação da antiga Pacific Rubiales, que deu origem à Frontera Energy. Na operação, fundos ligados a Alba assumiram bilhões em dívidas e reorganizaram a companhia. Estratégia semelhante foi aplicada na aquisição do Cirque du Soleil, quando o controle foi obtido por meio da compra de dívidas com desconto durante um processo de crise.

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