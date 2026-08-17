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Botafogo retorna ao Rio sob protestos de organizada no aeroporto

Glorioso vem de duas derrotas, e Franclim Carvalho vê trabalho ameaçado

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
17/08/2026 12:26
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Botafogo retornou ao Rio sob protestos de organizada
Jogadores do Botafogo conversaram com torcedores (Foto: Reprodução/FogãoNET)

O Botafogo foi recebido com protestos na madrugada desta segunda-feira (17), no Aeroporto do Galeão, após as derrotas por 6 a 1 para o Cienciano-PER, pela Su-Americana, e 1 a 0 para o Vitória, em Salvador, pela 23ª rodada do Brasileirão. O principal alvo foi o técnico Franclim Carvalho.

+ Franclim questiona VAR após lance com Danilo em derrota do Botafogo

Membros da principal torcida organizada do Glorioso, a Fúria Jovem, tiveram rápida reunião com as lideranças do elenco. Vitinho, Marçal, Alex Telles e Allan conversaram com os torcedores, conforme informou o site FogãoNET.

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Também marcaram presença nomes importantes da diretoria alvinegra, como o presidente do clube social, João Paulo Magalhães Lins, e o diretor de futebol Léo Coelho.

Franclim Carvalho em Vitória x Botafogo no Brasileirão
Franclim Carvalho em Vitória x Botafogo no Brasileirão (Foto: Walmir Cirne/AGIF/Folhapress)

O foco do protesto foi a goleada de 6 a 1 sofrida para o Cienciano, em Cusco, no meio da última semana, que complicou a vida do Botafogo na Copa Sul-Americana. Para avançar de fase, a equipe precisa vencer por seis gols de diferença na quinta-feira, no Nilton Santos. Uma exigência do grupo foi a demissão do técnico Franclim Carvalho.

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A tendência é que, caso o português não seja demitido do cargo, os protestos continuem no jogo de volta pela competição continental.

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