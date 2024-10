Torcida do Botafogo no Maracanã (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/10/2024 - 05:45 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo já tem data para retornar ao Maracanã: 18 de outubro de 2024, contra o Criciúma. Em partidas como mandante no Brasileirão, este será o retorno do Glorioso ao estádio após 10 anos, e a promessa é de casa cheia.

Até o momento, apenas os sócios do Glorioso podem comprar ingressos para a partida. Na última parcial de ingressos, mais de 25 mil entradas já foram vendidas, equivalentes aos setores Leste e Oeste Inferior.

Com dois setores esgotados restam: Sul (R$ 100 inteira/R$ 50 meia), Leste Superior (R$ 40/R$ 20) e Maracanã+ (R$ 550/R$ 312,50). Os sócios do Botafogo têm desconto ou direito a check-in sem custos dependendo do plano. A venda para público geral começa neste sábado (12), às 10h.

Um reencontro Glorioso para o Botafogo

Desde o confronto contra o Palmeiras, em outubro de 2014, o Botafogo não manda uma partida de Brasileirão no Maracanã. Na ocasião, o Glorioso brigava contra o rebaixamento e acabou derrotado por 1 a 0. O público do jogo foi de 10 mil e 200 torcedores. A última vitória é ainda mais antiga, de setembro do mesmo ano. Na ocasião, sete mil torcedores viram Bolívar subir de cabeça e dar a vitória ao Botafogo diante do Goiás.

O estádio também foi palco de grandes títulos e vitórias do Glorioso na história. Entre os mais marcantes, estão as conquistas do Brasileirão de 1995 e da Copa Conmebol de 1993. Até a Recopa de 2020, o clube ainda era o único carioca a vencer uma competição internacional no estádio. No total, foram 31 conquistas no estádio.