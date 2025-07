Após participar do Mundial de Clubes, o Botafogo retornou ao Brasil e virou a chave para as competições que disputa no país e na América do Sul. O Alvinegro volta a jogar no sábado (12) pelo Campeonato Brasileiro e enfrenta o Vasco na 13ª rodada da competição. De treinador novo, o atual campeão do Brasileirão tenta repetir o feito em 2025.

Davide Ancelotti, que foi anunciado como novo técnico do time na terça-feira, já comandou seu primeiro treino com o grupo de jogadores. Com três títulos em disputa, o Botafogo segue na busca por reforços para o elenco na temporada.

Botafogo acerta a contratação de Jordan Barrera - Foto: Reprodução/Redes sociais

Nesta quarta-feira (9), o Alvinegro anunciou a contratação de Jordan Barrera. O atacante de 19 anos vai trocar o Junior Barranquila pelo Botafogo. Ele é aguardado no Rio de Janeiro para a realização dos exames médicos e assinar o contrato com o clube carioca.

Barrera é o primeiro reforço que o Botafogo contrata após a participação no Mundial de Clubes. Antes do início da competição, o Alvinegro anunciou as chegadas do meia Álvaro Montoro, do zagueiro Kaio Pantaleão, do goleiro Cristhian Loor e dos atacantes Arthur Cabral e Joaquín Correa.

Quais são os reforços que o Botafogo busca no mercado?

Em seu planejamento, o Botafogo tem as posições que pretende reforçar com novos nomes enquanto a janela de transferências está aberta para o futebol brasileiro. O Alvinegro vai focar na busca de zagueiros e de nomes para diferentes posições do setor ofensivo.

Jair Cunha agradece aos céus; Botafogo vence na estreia (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Com a venda do zagueiro Jair para o Nottingham Forest e a lesão de Bastos, o Botafogo precisa reforçar a defesa. A chegada de Kaio Pantaleão ainda não é vista pela diretoria do clube como suficiente para suprir a ausência dos dois defensores. Por isso, o Botafogo deve ir ao mercado e contratar mais um reforço para o reforçar o setor na sequência do ano.

A saída de Igor Jesus, que também defenderá o Nottingham Forest, vai exigir que o Botafogo contrate mais reforços para o ataque. A chegada de Barrera vai fortalecer o setor do lado de campo do Alvinegro no ataque, mas a posição que era ocupada pelo camisa 99 fica vaga. O Botafogo tem Rwan Cruz e Mastriani como centroavantes de ofício e deve buscar pelo menos mais uma peça para disputar a vaga no comando do ataque.