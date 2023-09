A parada do mês de junho veio após a 10ª rodada do Brasileirão, quando o Glorioso venceu o Fortaleza por 2 a 0. Contudo, antes do triunfo, o time vinha de eliminação recente na Copa do Brasil, sendo superado pelo Athletico nos pênaltis, e derrota também para o Furacão no Brasileiro. Desta forma, o Alvinegro entrou na Data Fifa como líder, dois pontos acima do vice Palmeiras, mas a vantagem fora de cinco anteriormente.