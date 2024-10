Titular na Seleção: entenda ascensão relâmpago de Igor Jesus no Botafogo

Igor Jesus, jogador do Botafogo, comemora seu gol durante partida contra o Fortaleza, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 09/10/2024 - 11:51 • Rio de Janeiro

Nesta quarta-feira (9), o técnico Dorival Júnior cedeu coletiva de imprensa antes do confronto contra o Chile, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, e confirmou algumas mudanças na escalação para a partida. Uma dela, é a titularidade de Igor Jesus, atacante do Botafogo, em sua primeira convocação para Seleção Brasileira.

O jogador de 23 anos assume a vaga de centroavante, que disputava com Endrick, do Real Madrid. O início meteórico de Jesus no Botafogo justificou a escolha do técnico da Seleção. Com a camisa alviengra, ele tem sete jogos e uma assistência em 19 jogos disputados. Mas sua importância para a equipe vai além dos gols marcados.

Igor Jesus fez sua estreia na partida contra o Palmeiras, na vitória por 1 a 0, pelo Brasileirão, e foi escalado como titular pela primeira vez três dias depois, contra o Internacional. Em pouco tempo, o atacante ganhou a vaga de Tiquinho Soares, titular absoluto na posição e um dos principais jogadores da equipe. Além disso, Júnior Santos, artilheiro da temporada, estava lesionado.

Com as boas atuações, Jesus logo conquistou a confiança de Artur Jorge e se manteve entre os 11 iniciais nas partidas seguintes.

Depois de cinco jogos de sua estreia, e quatro como titular, Jesus chegou ao seu primeiro gol pelo Botafogo, na partida contra o Atlético-GO, pelo Brasileirão. A partir daí, abriu a porteiro. Marcou novamente no clássico contra o Flamengo, e deixou os dois gols da vitória sobre o Fortaleza.

A característica de Igor, de sair da área e abrir espaços para os pontas chegarem em diagonal potencializou a intensidade do ataque alvinegro. Além disso, tem movimentação constante entre os marcadores para criar opção de passe. O jogador protege bem a bola no corpo, e tem velocidade para arrancar um bom contra-ataque. Ele não é um centroavante de área, ele se movimenta o tempo todo para recompor a marcação e flutua entre as posições para criar espaços, caindo pelas beiradas.

Igor Jesus e Artur Jorge comemoram vitória sobre o Fortaleza, no Nilton Santos, pelo Brasileirão. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Dessa forma, o camisa 99 foi decisivo, mais uma vez, na vitória sobre o Athletico-PR no último sábado (5), pelo Brasileirão. O jogador marcou o gol da partida e consagrou os três pontos para o Botafogo se manter na liderança do campeonato. Ao fim da partida, o técnico Artur Jorge rasgou elogios ao atacante.

— O Igor, nesta altura, é o melhor atacante do futebol brasileiro. Não tenho dúvida nenhuma. É uma convocação muito merecida. Mérito do trabalho dele, de como se adaptou ao clube, a uma realidade totalmente diferente que ele trazia dos Emirados, com uma idade muito interessante para a Seleção. - disse o treinador.

Igor Jesus entra em campo pela Seleção Brasileira na quinta-feira (10), em partida contra o Chile, no estádio Nacional do Chile, a partir das 21h (de Brasília). O jogador fará sua estreia com a Amarelinha em busca dos três pontos para voltar à parte de cima da tabela de classificação.