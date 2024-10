Convocações valorizam e Botafogo se torna um dos 100 elencos mais valiosos do mundo

Luiz Henrique e Igor Jesus em partida entre Botafogo e Palmeiras pela Libertadores, no Nilton Santos. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/10/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro

O Botafogo tinha o objetivo de colocar Luiz Henrique e Thiago Almada às suas seleções ainda nesta temporada, e a met foi concluída antes do esperado. O Glorioso é o time brasileiro com mais jogadores convocados nesta Data Fifa, e se tornou um dos elencos mais valiosos do mundo, em lista liderada pelo Real Madrid.

Não é segredo que o Alvinegro investiu pesado em reforços em 2024. Thiago Almada e Luiz Henrique se tornaram as contratações mais caras do futebol brasileiro, além de trazer jogadores que já eram destaques no futebol mundial, como o lateral Alex Telles. O investimento valeu a pena.

Líder do Campeonato Brasileiro e semifinalista da Libertadortes, o desempenho da equipe de Artur Jorge fez com que os destaques individuais chamassem rapidamente a atenção dos comandantes das seleções, e em poucos meses, foram convocados. O Botafogo acredita que os dois principais investimentos da temporada já valem mais do que o que foi pago para contratá-los. Luiz Henrique foi adquirido por cerca de R$ 106,6 milhões) e Almada chegou R$ 137,4 milhões.

Em lista divulgada pelo Observatório do Futebol do Centro Internacional para Estudos do Esporte (Cies), três clubes brasileiros estão entre os mais 100 mais valiosos do mundo: Palmeiras, Flamengo e Botafogo.

Atualmente, o elenco alvinegro está avaliado é avaliado em €141 milhões (cerca de R$ 860 milhões na cotação atual), ocupando a 84ª posição no ranking. O Palmeiras é o brasileiro mais bem colocado, na 62ª posição. O Flamengo vem logo na sequência, em 63º.

Jogadores convocados do Botafogo:

Thiago Almada – Argentina

Luiz Henrique e Igor Jesus – Brasil

Gatito Fernández – Paraguai

Bastos – Angola

Jefferson Savarino – Venezuela

