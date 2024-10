Artur Jorge, técnico do Botafogo, durante partida contra o Athletico-PR, na Ligga Arena, pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Gabriel Machado/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/10/2024 - 14:01 • Rio de Janeiro

O técnico do Botafogo, Artur Jorge, venceu o prêmio "Talento Que Marca o Mundo" relativo ao mês de setembro de 2024, atribuído pela Liga Portugal, entidade máxima do futebol profissional em Portugal. O prêmio já foi atribuído por exemplo a Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Rafael Leão e várias outras estrelas do futebol português.

A honraria é atribuída mensalmente ao português, seja jogador ou treinador, que mais se destacou fora de Portugal. A eleição é feita por votação através dos vários Embaixadores da Liga Portugal (vários ex-jogadores estrela que jogaram em vário times do campeonato português ao longo das últimas décadas).

O Botafogo lidera atualmente o principal campeonato do Brasil, tendo também alcançado a qualificação para as semifinais da Libertadores, eliminando o Palmeiras de Abel Ferreira e, mais recentemente, o São Paulo.

– Quero agradecer à Liga Portugal e aos seus Embaixadores a atribuição deste prémio. Deixa-me muito honrado e satisfeito, por ser sinal de reconhecimento do trabalho desenvolvido. Partilho este prêmio com a minha equipa técnica e com toda a estrutura do Botafogo, um clube que nos tem dado todas as condições para o nosso crescimento. Muito obrigado! - disse Artur Jorge.

No último sábado (5), o Botafogo venceu o Athletico-PR por 1 a 0, pelo Brasileirão, e conquistou três pontos importantes para se manter na liderança do campeonato. Desde que assumiu o Glorioso, Artur Jorge tem 26 vitórias, dez empates e sete derrotas, em 43 jogos. O treinador tem o melhor início de um técnico do Botafogo nos últimos 10 anos.

