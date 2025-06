‘Deixamos o Palmeiras jogar’, lamenta lateral do Botafogo

FILADÉLFIA (EUA) - A derrota para o Palmeiras por 1 a 0 na prorrogação e a consequente eliminação do Botafogo do Mundial de Clubes foi sentida pelos jogadores do time carioca. Mas todos os que passaram pela zona mista após o jogo no Lincoln Financial Field reconheceram que a equipe fez uma partida ruim e que “deixou o Palmeiras jogar”.

— A gente sabe que não fizemos um bom jogo, principalmente com a bola. Poderíamos ter afetado muito mais o Palmeiras, a gente estava preparado para isso, mas infelizmente a gente não conseguiu colocar o nosso jogo, impor o nosso jogo — disse o lateral-direito Vitinho.

Diante do Palmeiras, o Botafogo passou a maior parte do tempo acuado, se defendendo. O goleiro John fez defesas importantes durante o jogo, enquanto que do outro lado Weverton praticamente não foi exigido pelo ataque alvinegro. E Vitinho reconheceu a falta de imposição da equipe.

— Sabemos que a gente poderia ter feito melhor dentro de campo. Poderíamos ter ficado com a bola, treinamos para isso e não deu certo. A gente deixou o Palmeiras jogar, tivemos algumas complicações ali em termos de marcação, em termos de pressão e isso acaba afetando — avaliou o lateral do Botafogo.

Vitinho diz que Botafogo sai 'de cabeça erguida'

Apesar do desempenho ruim nas oitavas de final, Vitinho considera que o clube carioca fez um grande papel no Mundial, sobretudo pelas partidas da primeira fase.

— A gente saiu com a cabeça erguida. Enfrentamos equipes de alto nível, do mais alto nível do futebol, a gente pôde representar bem o Botafogo, a camisa do Botafogo. Claro, a gente queria ir mais longe, se preparou para ir mais longe, mas nem sempre as coisas andam do jeito que a gente quer — disse Vitinho.

— Hoje (sábado) o Palmeiras saiu com a vitória e com a classificação, mas a gente continua. Tem grandes coisas pela frente, a temporada é longa e a gente quer chegar bem no final do ano.