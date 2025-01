O ano começou e o Botafogo já iniciou os trabalhos em busca de um novo treinador em meio à saída de Artur Jorge. O alvo do clube é André Jardine, atualmente no América do México e ídolo da equipe. O treinador brasileiro agrada John Textor e a diretoria alvinegra, que já iniciou conversas com o comandante. A informação foi dada primeiramente pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Lance!.

Apesar do interesse inicial, a negociação não deve ser fácil. Jardine é ídolo no clube mexicano e renovou contrato em meados de 2024 por mais três anos. Caso decida por seguir adiante pelo treinador, o Botafogo teria que pagar multa ao América.

A equipe do México conquistou o inédito tricampeonato nacional com o título do Torneio Apertura 2024, sendo o sexto título de Jardine à frente do time em 18 meses de trabalho. Antes da conquista, o brasileiro já havia vencido o Apertura de 2023 e o Clausura de 2024.

Mesmo com o perfil de André Jardine agradando a diretoria alvinegra, o Botafogo ainda tem outros técnicos mapeados e fará mais entrevistas antes de seguir em frente com as negociações. Embora tenha feito contato inicial, a SAF ainda não apresentou uma proposta formal ao treinador, e ainda aguarda o pagamento da multa de Artur Jorge por parte do Al-Rayyan. Até que seja feito, o português segue com contrato com o Glorioso.

Saída de Artur Jorge

O comandante tem conversas avançadas com o Al-Rayyan, do Catar, que deve ser sua nova casa para 2025. Campeão da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro, Artur Jorge virou alvo de clubes do exterior após o término da temporada e nunca fechou as portas para uma eventual transferência. A postura do treinador, inclusive, foi alvo de críticas por parte da diretoria alvinegra, incluindo John Textor, dono da SAF do Botafogo, que desistiu de negociar a permanência do profissional.

