O Botafogo movimentou o mercado da bola nos últimos dias em busca do seu primeiro reforço para a próxima temporada. O principal alvo do clube, no momento, é o zagueiro Jair, do Santos. Depois de uma investida financeira no jogador, o Glorioso rejeitou a contraproposta do Peixe que envolvia uma troca por Tiquinho Soares, Danilo Barbosa.

continua após a publicidade

▶️ Retrospectiva 2024: Luiz Henrique vai de coadjuvante a Rei da América com o Botafogo

▶️ Com sete jogadores, Botafogo domina seleção da América

A proposta inicial do clube carioca foi de 10 milhões de euros, cerca de R$ 64 milhões, sem incluir nenhum jogador para uma possível troca. O Santos enviou uma contraproposta envolvendo a negociação de Tiquinho Soares e Danilo Barbosa, que já tem conversas em andamento com a equipe paulista, além do valor financeiro. Esta, e a inclusão de Lucas Halter, foi rejeitada pelo Botafogo. Segundo apuração do Lance!, o clube não pretende incluir jogadores em negociações pelo zagueiro e avalia uma nova proposta.

No meio do ano, Tiquinho renovou seu contrato com o Glorioso até o fim de 2026 e não pretende deixar o clube. Lucas Halter tem contrato até o fim de 2027, mas não está nos planos para a próxima temporada, e tem conversas para uma transferência para o Vitória. Danilo Barbosa encerra o vínculo com o Alvinegro em 2024 e, além do Santos, também despertou o interesse de Bahia e Fortaleza.

continua após a publicidade

As negociações seguem, mas o Alvinegro entende ser uma negociação difícil, pois esbarra na vontade do jogador de priorizar uma ida para a Europa. Até o momento, Jair ainda não recebeu propostas do exterior nesta janela de transferências.

Jair pelo Santos

O defensor estreou como titular em julho, na vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense, pelo Brasileirão Série B, e desde então não perdeu mais a posição. Foram 22 jogos, todos eles entre os 11 iniciais do Santos. Durante o ano, o jogador recebeu propostas de grandes clubes, como o Porto, que apresentou uma oferta de 12 milhões de euros rejeitada pelo Alvinegro Praiano. Além do Peixe, Jair também tem passagens pela Seleção Brasileira de base.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo