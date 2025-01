O Botafogo já tem data para estrear na Copinha 2025, que começa nesta quinta-feira (2). O Alvinegro será o primeiro carioca a entrar em campo, em partida contra o Fast Club, logo no primeiro dia da competição. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasíllia), Arena Plínio Marin, com transmissão do Sportv. O Lance! mostra para você como a equipe chega para o torneio.

O Glorioso não tem grandes campanhas na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Seu melhor desempenho foi em 1971, quando ficou com o vice-campeonato ao perder, por 4 a 3, para o Fluminense na final. Em um retrospecto mais recente, o clube carioca não passou das quartas de final, em 2017 e 2022, como suas melhores campanhas da década.

Apesar do período frustrante e nunca ter sido campeão da Copinha, o Botafogo de 2024 mostrou que nunca é tarde para ir em busca de títulos inéditos. Mas, com a conquista do Brasileirão e Libertadores da equipe profissional, o time alvinegro terá que sofrer mudanças para a competição de base.

Botafogo disputará Copinha com Sub-17

Com o histórico ano de 2024 da equipe principal, conquistando o campeonato Brasileiro e Libertadores, além de disputar a Copa Intercontinental da FIFA, a equipe para o Campeonato Carioca de 2025 será formada por alguns atletas do profissional, Sub-23 e Sub-20. Desta maneira, para a Copinha, os atletas que viajam para a competição terá por sua maioria de jogadores mais jovens da categoria Sub-17, semifinalistas do Brasileirão, e atletas em primeiro ano de Sub-20, campeões do Torneio OPG.

Olho neles

Os principais destaques do Glorioso nesta edição serão os meias Bernardo Valim, Caio Valle e Cauã Zapellini.

Valim chegou ao Botafogo no sub-11 e teve muito destaque nas categorias de base,, somando diversas convocações para a Seleção Brasileira e conquistando o título do Campeonato Sul-Americano Sub-17 e do Torneio de Montaigu. Pelo Fogão, o jogador de 18 anos foi campeão Carioca Sub-15 e esteve integrado ao elenco principal para amistosos realizados em Londres diante do Charlton e Crystal Palace, no término de 2022. Recentemente, ele renovou seu contrato com o Alvinegro até dezembro de 2027.

Já Caio e Cauã já tiveram uma passagem pelo profissional ao serem incorporados ao elenco de Artur Jorge durante período de Data Fifa para suprir ausências dos convocados. Ambos são destaques do sub-17.

Caio também atua como lateral-esquerdo e chegou ao Glorioso antes do período SAF, para o sub-14 e vêm subindo da categoria com o passar do tempo. Em 2024, foi um dos líderes em gols e assistências na categoria. Foram 33 jogos pelo sub-17, oito gols e nove assistências, chegando à semifinal do Campeonato Brasileiro.

O meia Cauã chegou ao clube em julho de 2022, vindo do Fluminense. Ele assinou o primeiro contrato profissional com o clube em agosto. O jogador é um 'meia armador' com aparições na área para fazer gols, algo que conseguiu fazer nas categorias que passou. Em 2024, foram 35 jogos com nove gols e nove assistências.

Confira a lista de inscritos

Goleiros: Cristiano (2005), Joaquim (2006), Luiz Fabiano (2005); Zagueiros: Kauã Branco, (2006), Maquinhos (2007), Paulo Gustavo (2005), Pimenta (2006), Ryan (2005); Laterais-esquerdos: João Pedro (2006), Kaique Pereira (2007), Lucyo (2006); Laterais-direitos: Felipe Januário (2007), Kauê Leonardo (2005), Rodrigo Guet (2006); Volantes: Josimar (2005), Justino (2006), Kaio Santos (2006), Murilo (2005) Meias: Bernardo Valim (2006), Caio Valle (2007), Cauã Zapellini (2007), Charles (2004), Lucas Camilo (2006); Atacantes: Iago (2007), Kayky Silva (2006), Kauan Toledo (2006), Kayke (2006), Lucas Santos (2005), Rafael Lobato (2006), Weliton (2005).

Jogos do Botafogo na fase de grupos

02/01 - Botafogo x Fast Clube-AM - 21h30 | Arena Plínio Marin | Transmissão: Sportv

- x Fast Clube-AM - 21h30 | Arena Plínio Marin | Transmissão: Sportv 05/01 - Floresta-CE x Botafogo - 19h | Arena Plínio Marin | Transmissão: CazéTV

- Floresta-CE x - 19h | Arena Plínio Marin | Transmissão: CazéTV 08/01 - Votuporanguense-SP x Botafogo -19h | Arena Plínio Marin | Transmissão: Sportv

