O Botafogo acertou a contratação em definitivo de Jeffinho junto ao Lyon por 5,3 milhões de euros (R$ 33,9 milhões). A informação foi dada inicialmente pelo "ge" e confirmada pelo Lance!.

O clube francês mantém 30% dos direitos econômicos do atleta em caso de uma venda futura do jogador pelo Alvinegro. O atacante estava emprestado ao Glorioso, mas o novo tempo de contrato com os cariocas não foi divulgado.

Em 2023, o Botafogo havia vendido 100% dos direitos econômicos de Jeffinho ao Lyon por 10 milhões de euros (R$ 55 milhões na cotação da época). A negociação acontece em meio a um período de crise financeira do clube francês.

Na temporada, o atacante chegou como uma das grandes atrações do Alvinegro, mas perdeu espaço ao longo do ano por conta de lesões e chegadas de outros reforços. Em 19 partidas, o atleta marcou cinco gols e contribuiu com duas assistências.

Com o objetivo de evitar um rebaixamento no Campeonato Francês, o Lyon procura se desfazer de peças que não estão nos planos para a temporada.

