Com a chance de reforçar o Lyon na janela de transferências de início de ano, Luiz Henrique pensa sobre a decisão de deixar o Botafogo. Segundo o Lance!, o atleta deve definir seu futuro na próxima semana, embora exista uma tendência por uma saída para cumprir o contrato previamente assinado.

continua após a publicidade

➡ Mercado da Bola: Botafogo acerta contratação em definitivo de Jeffinho

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

Nesta terça-feira (31), protagonista do Alvinegro na temporada foi eleito o Rei da América pelo jornal "El País", do Uruguai. No campo, o atleta foi o grande destaque da equipe comandada pro Artur Jorge nas conquistas da Libertadores e do Brasileirão.

Por conta de seu grande desempenho com o Botafogo, Luiz Henrique chegou à Seleção Brasileira e disputou seis partidas com a Amarelinha. Nesse período, o jogador balançou as redes duas vezes e contribuiu com uma assistência.

continua após a publicidade

Contratado no início do ano, Luiz Henrique chegou com a possibilidade de deixar o Glorioso com destino ao Lyon, uma vez que ambos os clubes pertencem a Eagle Football, de John Textor. No entanto, a decisão final está nas mãos do atacante.

Caso parecido aconteceu com o meia Thiago Almada, que chegou ao Botafogo do Atlanta United, mas já se despediu de seus companheiros com destino à França.

continua após a publicidade