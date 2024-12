Líder do Brasileirão, Savarino abriu o placar para o Botafogo com um golaço contra o São Paulo, ainda no primeiro tempo. Em caso de empate ou vitória, o duelo válido pela 38ª e última rodada da competição marcará o título alvinegro após 29 anos de jejum. Após o gol, os torcedores do Glorioso e do Tricolor exaltaram a temporada do atacante.

Até o momento da matéria, com a derrota do Palmeiras para o Fluminense e a vitória parcial sobre o São Paulo, o Alvinegro está cada vez mais perto de ser o campeão brasileiro. Caso a vitória do Botafogo se concretize, com gol de Savarino, nem mesmo uma goleada pode entregar o título para o Verdão.

