Seleção do Brasileirão 2024 é anunciada; veja premiados

Após o término da última rodada neste domingo (8), a seleção oficial do Brasileirão foi definida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com domínio de campeão, o Botafogo tem cinco nomes na equipe ideal do campeonato.

continua após a publicidade

➡️ Fernando Diniz faz desabafo sobre seu futuro no Cruzeiro

Três dos cinco defensores são jogadores do Glorioso: John, Barbosa e Bastos. Para complementar, Wesley (Flamengo), na direita, e Bernabei (Internacional), na esquerda, foram eleitos os melhores laterais do campeonato. A dupla de volantes é formada por Marlon Freitas e Gerson, capitães de Botafogo e Flamengo, respectivamente. A sequência do meio-campo é composta por Garro, do Corinthians, e Alan Patrick, do Inter. Estevão, do Palmeiras, foi eleito a revelação e fez a dupla de ataque da seleção da competição com Luiz Henrique.

Seleção do Brasileirão 2024

Goleiro - John (Botafogo) Lateral-direito - Wesley (Flamengo) Zagueiros - Alexander Barbosa (Botafogo) e Bastos (Botafogo) Lateral-esquerdo - Bernabei (Internacional) Volantes - Gerson (Flamengo) e Marlon Freitas (Botafogo) Meias - Rodrigo Garro (Corinthians) e Alan Patrick (Internacional) Atacantes - Luiz Henrique (Botafogo) e Estevão (Palmeiras) Técnico - Artur Jorge (Botafogo) Revelação - Estevão (Palmeiras)

A votação da escalação ideal é realizada por treinadores e capitães dos 20 clubes da liga, além de jornalistas de todo o país.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte