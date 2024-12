Com Bastos e sem Vitinho, Botafogo embarca para a Copa Intercontinental

Horas depois de levantar a taça de tricampeão brasileiro no Nilton Santos, o elenco do Botafogo já embarca no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, rumo ao Qatar, onde disputará a Copa Intercontinental, competição da Fifa que corresponde ao antigo Mundial de Clubes. Porém, o grupo de jogadores sofrerá algumas baixas, já que são permitidas apenas 23 inscrições.

Com o limite estabelecido pela Fifa, o técnico Artur Jorge não levará alguns nomes, como os laterais-direitos Rafael, que se aposentou oficialmente dos gramados após o jogo do título contra o São Paulo, e Vitinho. Titular na reta final da temporada, o atleta sofreu lesão no joelho e confirmou ao Lance! que não viajará com o grupo.

Elenco do Botafogo comemora título do Brasileirão no Nilton Santos. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF

Por outro lado, o Botafogo contará com o zagueiro Bastos. O angolano ficou de fora dos jogos contra Atlético Mineiro, pela final da Libertadores, Internacional, a penúltima rodada do Brasileirão, e São Paulo.

Um dos principais jogadores do time, o defensor sentiu uma lesão no início do jogo contra o Palmeiras, antes da decisão continental. A expectativa do clube é que Bastos consiga se recuperar para atuar pela equipe no Intercontinental. O jogo das quartas de final acontece já na quarta-feira (11), diante do Pachuca, do México.

Botafogo no Intercontinental

Contra os mexicanos, a expectativa é que Artur Jorge possa escalar os seus principais jogadores, como aconteceu na sequência de decisões por Libertadores e Brasileirão. Na vaga de Vitinho, Mateo Ponte deve ser o escolhido para ser titular.

Caso passe do Pachuca, o Botafogo enfrentará o Al-Ahly, do Egito, que já está classificado para as semifinais depois de passar do Al Ain, dos Emirados Árabes. Se avançar novamente, o adversário da decisão será o Real Madrid. O gigante espanhol entrou automaticamente na final depois de vencer a Liga dos Campeões da última temporada, como prevê o regulamento da competição.