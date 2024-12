Neste domingo, 8 de dezembro, o Botafogo conquistou o Brasileirão pela terceira vez em sua história. O triunfo, assegurado após a vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo no Nilton Santos, aconteceu em uma data que representa o clube em seu nome e sua trajetória até os dias atuais.

A fundação do Botafogo de Futebol e Regatas se deu também em um 8 de dezembro, mas de 1942, como resultado de uma fusão do Club de Regatas Botafogo com o Botafogo Football Club. Por isso, o Lance! conta a história que se tornou símbolo do tricampeonato nacional.

🔥 Botafogo leva o Brasileirão em "dia de aniversário"

Para entender o caminho, voltemos até 1894. No primeiro dia de julho daquele ano, no bairro homônimo, se criou o Club de Regatas Botafogo, que teve sucesso em seus anos iniciais. Além da embarcação multicampeã nomeada Diva, que venceu todas as 22 regatas que disputou, a instituição também venceu o Campeonato Brasileiro de Remo em outubro de 1902, com o triunfo de Antônio Mendes de Oliveira Castro.

Em 12 de agosto de 1904, um grupo de estudantes fundou o Electro Club, após uma ideia de dois amigos, Flávio Ramos e Emmanuel Sodré, durante uma aula. O primeiro amistoso aconteceu no dia 2 de outubro, quando o time montado perdeu para o Football and Athletic Club por 3 a 0; após a mudança de nome para Botafogo Football Club, veio o triunfo inicial, em maio do ano seguinte, pelo placar mínimo diante do Petropolitano, com gol justamente de Flávio Ramos. Os anos subsequentes foram de títulos cariocas e processos multidesportivos, até que a tragédia uniu as duas partes.

Club de Regatas Botafogo e Botafogo Football Club jogavam uma partida de basquete no dia 11 de junho de 1942. O placar marcava CRB 21x23 BFC, quando, no intervalo do embate, Albano, do time que então vencia, faleceu repentinamente. O jogo foi interrompido, e nunca mais retomado. Durante o trajeto do corpo, que deixou a sede de General Severiano, os respectivos presidentes, Augusto Frederico Schmidt e Eduardo Góes Trindade, fizeram discursos de união e acabaram por topar a fusão. Em 8 de dezembro de 1942, portanto, nasceu o glorioso Botafogo de Futebol e Regatas.

78 anos após a fusão, o futebol do clube pôde celebrar o tricampeonato do Brasileirão. Os gols anotados por Savarino e Gregore - que foram supérfluos, já que o Palmeiras perdeu sua partida para o Fluminense -, estão na história da instituição como a celebração perfeita da volta por cima após anos de seca e de um soprar de velinhas que não se apagam. Afinal, é tempo de Botafogo.

