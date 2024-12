Textor garante bônus para Artur Jorge e diz que técnico não sairá por dinheiro

Após a conquista do tricampeonato brasileiro, algumas dúvidas foram levantadas sobre a continuidade das peças do elenco do Botafogo para a temporada 2025. Responsável por guiar o grupo, o técnico Artur Jorge é um dos nomes mais pesados do clube e o dono da SAF botafoguense, John Textor, tem todo interesse em mantê-lo na equipe.

Em conversa com o Lance! logo após o apito final no estádio Nilton Santos, Textor definiu o elenco do Botafogo como uma família e afirmou que o treinador português receberá um grande bônus pelos títulos conquistados na temporada, tanto do Brasileirão quanto da Libertadores.

Por isso, para John Textor, uma possível saída do técnico não estará atrelada a uma questão financeira. A expectativa do empresário norte-americano é que a diretoria do alvinegro carioca tenha em breve uma conversa com Arthur Jorge para definir sua permanência.

- Ele [Artur Jorge] tem um bom bônus. Se ele for, não será por dinheiro - declarou Textor ao Lance!

Do lado do treinador, o profissional deixou em aberto o seu futuro e não cravou seu destino. Entretanto, o técnico português tem contrato até o fim de 2025 com o Botafogo. O português recebeu sondagens após as grandes campanhas no Campeonato Brasileiro e na liga continental, mas nada que esteja avançado ao nível de uma proposta oficial.

O título botafoguense foi confirmado após uma vitória em cima do São Paulo no Rio de Janeiro por 2 x 1. A conquista também rendeu uma bonificação milionária ao clube, que receberá R$ 48,1 milhões.