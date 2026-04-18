Matheus Martins celebra vitória do Botafogo e vê equipe em 'crescente' com Franclim

Matheus Martins vive grande fase e foi um dos destaques do Botafogo na goleada sobre a Chapecoense, neste sábado (18), fora de casa. Autor de dois gols no jogo, o atacante celebrou a atuação da equipe na Arena Condá, seu momento na temporada e o início de trabalho do técnico português Franclim Carvalho.

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— Muito feliz pelo desempenho da equipe. Fizemos um grande jogo, nosso time mereceu vencer. Estamos vindo em uma crescente muito boa. Já conhecemos o Franclim, ele já conhece a gente e estamos implementando o trabalho dele — disse Matheus Martins, ao "Premiere".

O atacante saiu de opção a uma das principais peças do elenco alvinegro em 2026. No ano, até então, são 23 jogos disputados e cinco gols marcados, sendo quatro em partidas do Brasileirão.

— Estou muito feliz pela minha temporada até agora, desempenhando muito bem, cada vez com mais confiança. Fico feliz pelos gols, ainda mais pela vitória. Vamos seguir assim, com muita humildade, e é agradecer — destacou.

Matheus Martins brilhou na vitória do Botafogo sobre a Chapecoense (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

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Botafogo vira a chave

O Botafogo volta a campo na terça-feira (21), desta vez no Nilton Santos, novamente contra a Chapecoense. As equipes viram a chave e focam na quinta fase da Copa do Brasil, às 17h (de Brasília). Matheus Martins projetou o confronto, agora em uma competição de mata-mata.

— Jogo de mata-mata de Copa do Brasil… Acho que vai ser um jogo totalmente diferente, mas a gente vai estar na nossa casa, com a nossa torcida, que vai nos apoiar e a gente espera fazer um bonito jogo.