Veja gols de Chapecoense x Botafogo: Glorioso faz três em 20 minutos

Chapecoense e Botafogo estão se enfrentando, na noite deste sábado (18), em jogo válido pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, melhor para o Glorioso, que vence por 3 a 1 com gols de Edenílson (2x) e Matheus Martins. Marcinho descontou. Veja abaixo:

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Onde assistir Chapecoense x Botafogo

Chapecoense e Botafogo se enfrentam neste sábado (18), às 18h30 (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partira terá transmissão exclusiva do Premiere no pay-per-view.

O Glorioso visita a Chape após boa vitória fora de casa pela Sul-Americana, de virada, sobre o tradicional Racing (ARG). Foi o primeiro triunfo sob o comando do português Franclim Carvalho.

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A equipe alvinegra, que tropeçou no Coritiba no último duelo pelo Brasileirão, no Nilton Santos, vai atrás de recuperação para subir na tabela e se aproximar das primeiras posições. O Botafogo entra na 12ª rodada com 13 pontos somados e ocupando a 11ª colocação.

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Para enfrentar o Botafogo, a Chapecoense, também em início de trabalho com o técnico Fábio Mathias, vive momento delicado. O time catarinense está na 19ª posição, com apenas oito pontos, e em sequência ruim sem vencer há sete jogos.

A arbitragem da partida entre Chapecoense e Botafogo será de Matheus Candançan (Fifa/SP), auxiliado por Daniel Luis Marques e Miguel Catanero Ribeiro (ambos de SP). Bruno Pereira Vasconcelos (BA) será o quarto árbitro, enquanto o VAR ficará com Daniel Nobre Bins (RS).