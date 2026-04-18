Botafogo

Botafogo atropela no primeiro tempo e goleia a Chapecoense fora de casa

Glorioso precisou de 20 minutos para construir vantagem na Arena Condá

Leonardo-bessa-aspect-ratio-1024-1024
Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/04/2026
20:27
Botafogo teve primeiro tempo arrasador na Arena Condá (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Botafogo teve primeiro tempo arrasador na Arena Condá (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Em noite especial neste sábado (18), na Arena Condá, pela 12ª rodada do Brasileirão, o Botafogo contou com um primeiro tempo arrasador e atropelou a Chapecoense pelo placar de 4 a 1 para engatar a boa fase no trabalho de Franclim Carvalho. Os gols do jogo foram marcados por Edenilson e Matheus Martins, duas vezes cada. Marcinho descontou para o time catarinense.

Com o resultado, o Glorioso foi a 16 pontos na tabela de classificação e aguarda o desfecho da rodada na caça ao G-6. A equipe agora vira a chave de olho em novo duelo com a Chape, na terça-feira (21), no Nilton Santos, desta vez pela Copa do Brasil.

Edenilson fez dois gols pelo Botafogo no primeiro tempo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Edenilson fez dois gols pelo Botafogo no primeiro tempo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Botafogo intenso

Franclim Carvalho viu seus comandados dominarem o início do jogo e abrirem uma larga vantagem logo de casa. Aos 20 minutos do primeiro tempo, o Botafogo já tinha aberto 3 a 0 no placar com gols de Edenilson e Matheus Martins. O volante, primeiro, completou jogada ensaiada em escanteio, e depois acertou cabeçada em cruzamento pela direita. Já o atacante apareceu em tabela com Danilo, invadiu a área e soltou a perna esquerda para estufar a rede.

Com naturalidade, o Glorioso "relaxou" e diminuiu o ritmo do começo do jogo. Assim, a Chapecoense, que não tinha levado perigo, aproveitou espaço na entrada da área e diminuiu com Marcinho, para fazer valer a "Lei do Ex" — ele jogou no Glorioso em 2021 — ainda na primeira etapa.

A volta para o segundo tempo foi marcada por um Botafogo mais cauteloso, que aguardou os espaços para atacar. Organizado, sofreu pouco com a defesa bem postado e "espetou" no fim para "matar" o jogo. Matheus Martins, de novo, apareceu com boa finalização de fora da área e fez o quarto.

✅ FICHA TÉCNICA
CHAPECOENSE 1 X 4 BOTAFOGO
BRASILEIRÃO - 12ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 18 de abril de 2026, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)
🟨 Árbitro: Matheus Candançan (Fifa/SP)
🚩 Assistentes: Daniel Luis Marques e Miguel Cataneo Ribeiro (ambos de SP)
🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Gols: Marcinho 46'/1ºT (CHA); Edenilson 10' e 20'/1ºT e Matheus Martins 14'/1ºT e 35'/2ºT (BOT)

Cartões amarelos: Marcos Vinícius (CHA)

⚽ ESCALAÇÕES

CHAPECOENSE (Técnico: Fábio Mathias).

Rafael Santos, Everton (Marcos Vinícius), Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; David (Vinícius Balieiro), Higor Meritão e João Vítor (Jean Carlos); Marcinho, Ítalo (Kevin Ramírez) e Bolasie (Garcez).

BOTAFOGO (Técnico: Franclim Carvalho).

Neto, Vitinho, Ferraresi, Alexander Barboza e Alex Telles; Edenilson (Barrera), Medina (Allan) e Danilo; Matheus Martins, Júnior Santos (Tucu Correa) e Arthur Cabral (Kadir).

