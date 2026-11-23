Botafogo e São Paulo empataram em 1 a 1 nesta segunda-feira (23), em jogo válido pelo Brasileirão, e alguns torcedores mandaram recados a Tite. Os gols da partida foram marcados por Pedro Lima, para o Soberano, e Tiquinho Soares, para o Glorioso.

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Veja alguns comentários:

Botafogo e São Paulo empataram em 1 a 1 (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Classificação e próximos jogos

Com o resultado, o Tricolor chega aos 45 pontos e ocupa a 11ª posição na tabela de classificação. O Glorioso, por sua vez, fica com 43 e cai para a 14ª. Na próxima rodada, o time paulista recebe o Remo, na quinta-feira (26), às 20h (de Brasília), no Morumbis, enquanto o carioca recebe o Bahia no sábado (28), às 21h, no Nilton Santos.

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