Torcida do Botafogo manda recado a Tite após empate no Brasileirão
Equipe soma 43 pontos na tabela de classificação
Botafogo e São Paulo empataram em 1 a 1 nesta segunda-feira (23), em jogo válido pelo Brasileirão, e alguns torcedores mandaram recados a Tite. Os gols da partida foram marcados por Pedro Lima, para o Soberano, e Tiquinho Soares, para o Glorioso.
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Veja alguns comentários:
Classificação e próximos jogos
Com o resultado, o Tricolor chega aos 45 pontos e ocupa a 11ª posição na tabela de classificação. O Glorioso, por sua vez, fica com 43 e cai para a 14ª. Na próxima rodada, o time paulista recebe o Remo, na quinta-feira (26), às 20h (de Brasília), no Morumbis, enquanto o carioca recebe o Bahia no sábado (28), às 21h, no Nilton Santos.
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