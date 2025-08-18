Ponto alto até a parada para a disputa do Mundial de Clubes, a campanha do Botafogo no Brasileirão como mandante teve queda brusca quanto ao rendimento e entrega de resultados. Novo técnico do Glorioso, Davide Ancelotti ainda não conseguiu vencer em casa pela competição de pontos corridos.

Até então, são quatro jogos no Nilton Santos pelo Brasileirão e dois pontos conquistados, nos empates com Vitória e Corinthians. Já contra os adversários considerados mais difíceis, Cruzeiro e Palmeiras, duas derrotas. Neste recorte, apenas um gol foi marcado - o do empate em 1 a 1 com o Timão.

O Glorioso não passou em branco se contarmos as copas. Pela Copa do Brasil, vitória por 2 a 0 sobre o Bragantino. Contra a LDU, jogo truncado, mas triunfo por 1 a 0 para abrir vantagem nas oitavas de final. O curioso é: o trabalho mudou, há evolução em aspectos táticos, mas o cenário é o oposto do apresentado pelo ex-técnico Renato Paiva.

Botafogo inverte aproveitamento

Renato Paiva se acostumou a "atropelar" adversários em casa, com extrema superioridade. Nos cinco jogos de Brasileirão, foram quatro vitórias. Contando outras competições, são oito resultados positivos no Nilton Santos e um empate.

Renato Paiva teve passagem de apenas quatro meses pelo Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

O técnico português, no entanto, não ia bem fora dos domínios alvinegros. Na condição de visitante, foram oito partidas sob seu comando, com seis derrotas e duas vitórias.

Davide Ancelotti, por sua vez, ainda vai para seu quinto jogo como visitante, na quinta-feira (21), contra a LDU, pela Libertadores. O aproveitamento até o momento é de 100% de aproveitamento, com vitórias fora de casa sobre Vasco, Sport, Bragantino (Copa do Brasil) e Fortaleza.