Na estreia de Perri, Leeds bate Everton pela Premier League
Com gol de Nmecha no fim, equipe recém-promovida vence em casa
O Leeds United derrotou o Everton por 1 a 0, nesta segunda-feira (18), no Elland Road, em Leeds (ING), pela primeira rodada da Premier League. Na estreia do goleiro Lucas Perri, os Peacocks dominaram os visitantes durante a partida e chegaram ao gol nos últimos minutos, com Lukas Nmecha, em cobrança de pênalti.
➡️ Em jogo morno, Aston Villa e Newcastle empatam sem gols pela Premier League
Com o resultado, o Leeds United se junta ao Sunderland nas equipes recém-promovidas que venceram na abertura da competição. Os Black Cats derrotam o West Ham, em casa, por 3 a 0. O Burnley foi a única equipe que subiu e foi derrotada na primeira rodada: 3 a 0 para o Tottenham.
Como foi a partida entre Leeds United e Everton?
Primeiro tempo
Em casa, o Leeds tomou a iniciativa na partida, principalmente com a posse de bola e na pressão para recuperar rapidamente. Com o domínio, o time mandante criou todas as chances da primeira etapa, com 12 finalizações, mas com apenas uma ao alvo. Do outro lado, o Everton teve nenhum ataque perigoso, com nenhum chute em 45 minutos e apenas 37% de posse de bola e 75% na precisão de passe.
Segundo tempo
O Leeds continuou superior, mas sem nenhuma chance de perigo. No outro lado, o Everton teve os primeiros ataques no jogo, e quase chegou ao gol com Carlos Alcaraz, ex-Flamengo, mas parou no estreante Lucas Perri, ex-Botafogo. Aos 38 minutos, James Tarkowski cometeu pênalti ao colocar o braço na bola. Na cobrança, Lukas Nmecha bateu e, sem chances para Jordan Pickford, abriu o placar para o time da casa. Nos acréscimos, os Toffees tentaram buscar o empate, mas sem sucesso. Vitória do Leeds United por 1 a 0.
O que vem por aí para Leeds United e Everton?
No domingo (24), o Everton recebe o Brighton, pela 2ª rodada da Premier League, às 10h (de Brasília), no recém-inaugurado Hill Dickinson Stadium. Por outro lado, o Leeds visita o Arsenal também no sábado (23), às 11h (de Brasília), pelo Campeonato Inglês.
Todos os resultados na primeira rodada da Premier League
- Liverpool 4x2 Bournemouth
- Aston Villa 0x0 Newcastle
- Sunderland 3x0 West Ham
- Brighton 1x1 Fulham
- Tottenham 3x0 Burnley
- Wolves 0x4 Manchester City
- Chelsea 0x0 Crystal Palace
- Nottingham Forest 3x1 Brentford
- Manchester United 0x1 Arsenal
- Leeds United 1x0 Everton
