imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Na estreia de Perri, Leeds bate Everton pela Premier League

Com gol de Nmecha no fim, equipe recém-promovida vence em casa

Lucas Perri em ação pelo Leeds United (Foto: Darren Staples / AFP)
João Pedro Rodrigues
Leeds (ING)
Dia 18/08/2025
18:06
Atualizado há 2 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Leeds United derrotou o Everton por 1 a 0, nesta segunda-feira (18), no Elland Road, em Leeds (ING), pela primeira rodada da Premier League. Na estreia do goleiro Lucas Perri, os Peacocks dominaram os visitantes durante a partida e chegaram ao gol nos últimos minutos, com Lukas Nmecha, em cobrança de pênalti.

➡️ Em jogo morno, Aston Villa e Newcastle empatam sem gols pela Premier League

Com o resultado, o Leeds United se junta ao Sunderland nas equipes recém-promovidas que venceram na abertura da competição. Os Black Cats derrotam o West Ham, em casa, por 3 a 0. O Burnley foi a única equipe que subiu e foi derrotada na primeira rodada: 3 a 0 para o Tottenham.

Como foi a partida entre Leeds United e Everton?

Primeiro tempo

Em casa, o Leeds tomou a iniciativa na partida, principalmente com a posse de bola e na pressão para recuperar rapidamente. Com o domínio, o time mandante criou todas as chances da primeira etapa, com 12 finalizações, mas com apenas uma ao alvo. Do outro lado, o Everton teve nenhum ataque perigoso, com nenhum chute em 45 minutos e apenas 37% de posse de bola e 75% na precisão de passe.

Segundo tempo

O Leeds continuou superior, mas sem nenhuma chance de perigo. No outro lado, o Everton teve os primeiros ataques no jogo, e quase chegou ao gol com Carlos Alcaraz, ex-Flamengo, mas parou no estreante Lucas Perri, ex-Botafogo. Aos 38 minutos, James Tarkowski cometeu pênalti ao colocar o braço na bola. Na cobrança, Lukas Nmecha bateu e, sem chances para Jordan Pickford, abriu o placar para o time da casa. Nos acréscimos, os Toffees tentaram buscar o empate, mas sem sucesso. Vitória do Leeds United por 1 a 0.

O Leeds United venceu o Everton pela Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)
O que vem por aí para Leeds United e Everton?

No domingo (24), o Everton recebe o Brighton, pela 2ª rodada da Premier League, às 10h (de Brasília), no recém-inaugurado Hill Dickinson Stadium. Por outro lado, o Leeds visita o Arsenal também no sábado (23), às 11h (de Brasília), pelo Campeonato Inglês.

Todos os resultados na primeira rodada da Premier League

  1. Liverpool 4x2 Bournemouth
  2. Aston Villa 0x0 Newcastle
  3. Sunderland 3x0 West Ham
  4. Brighton 1x1 Fulham
  5. Tottenham 3x0 Burnley
  6. Wolves 0x4 Manchester City
  7. Chelsea 0x0 Crystal Palace
  8. Nottingham Forest 3x1 Brentford
  9. Manchester United 0x1 Arsenal
  10. Leeds United 1x0 Everton

