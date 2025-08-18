Botafogo pode ter retornos importantes para decisão na Libertadores

O Botafogo sofre no mês de agosto com perdas importantes no elenco e se preocupa de olho na decisão desta quinta-feira (21), com a LDU (EQU), na altitude de Quito, valendo vaga nas quartas de final da Libertadores. As perdas são em todos os setores, mas há confiança por retornos de titulares.

continua após a publicidade

➡️Davide Ancelotti diz que Botafogo ‘não vai desistir de nenhuma competição’

Na derrota para o Palmeiras, Davide Ancelotti, além das confirmadas na prévia, teve de última hora as baixas de Newton e Arthur Cabral. O técnico italiano já havia perdido Kaio Pantaleão, Cuiabano e David Ricardo.

Da lista, há boa expectativa pelas voltas do centroavante Arthur Cabral e do zagueiro David Ricardo. Eles passarão por avaliação até a viagem ao Equador, nesta terça-feira. Cuiabano, que sofreu entorse no tornozelo na derrota para o Cruzeiro, no dia 3 de agosto, é outro que se aproxima e pode aparecer na relação.

continua após a publicidade

Arthur Cabral é o centroavante titular do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

— Vamos avaliar eles amanhã, que teremos os resultados dos exames. Fico na esperança de eles terem condição para jogar em Quito. Acho que Newton é um pouco mais difícil. David (Ricardo) e Cabral pouco mais chance de jogar. Newton é mais difícil — disse Davide.

➡️Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Após vencer a ida pelo placar de 1 a 0, no Nilton Santos, com gol de Artur aos 15 segundos, o Botafogo jogará por um empate para conquistar a classificação. A LDU conta com a altitude de 2.800 metros para reverter o cenário.