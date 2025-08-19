menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBotafogo

Botafogo viaja ao Equador para superar histórico na altitude

Glorioso joga pelo empate para avançar de fase na Libertadores

Marlon Freitas em ação pelo Botafogo contra a LDU em 2024 (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
imagem cameraMarlon Freitas em ação pelo Botafogo contra a LDU em 2024 (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Leonardo-bessa-aspect-ratio-1024-1024
Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/08/2025
06:40
  • Matéria
  • Mais Notícias

Com vantagem após a vitória por 1 a 0 no Nilton Santos, o Botafogo viaja nesta terça-feira (19) para o Equador, precisando de um empate na quinta-feira com a LDU para avanças às quartas de final da Libertadores. O duelo será disputado em Quito, a 2.800 metros acima do nível do mar. O Glorioso não tem boas lembranças atuando na altitude.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Davide Ancelotti pode ter retornos importantes para decisão na Libertadores
➡️ Botafogo tem jogadores na pré-lista de Ancelotti para a Seleção

Este será o terceiro confronto em Quito com a LDU, no Estádio Casa Blanca, em quatro temporadas de SAF. O Alvinegro ficou no empate sem gols pela Sul-Americana de 2023 e perdeu na fase de grupos da Libertadores em 2024, ano do título.

continua após a publicidade

Na temporada passada, inclusive, a estreia na competição continental foi na altitude. Em Cochabamba, na Bolívia, a 2.574 metros, empate por 1 a 1 com o Aurora, pela primeira fase, no que foi o último jogo sob o comando de Thiago Nunes - atualmente técnico da LDU.

Júnior Santos fez o gol do Botafogo em 2024, fora de casa, contra o Aurora (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
Júnior Santos fez o gol em Cochabamba contra o Aurora (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

➡️Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal!

A lista de tropeços em duelos na altitude ainda conta com duas partidas na edição de 2014 da Libertadores e uma da Sul-Americana de 2011 - esta a pior derrota, para o Santa Fé, em Bogotá, a 2.640 metros acima do nível do mar, pelo placar de 4 a 1.

continua após a publicidade

Veja tropeços recentes do Botafogo na altitude

2011 - Santa Fe 4x1 Botafogo, em Bogotá, na Colômbia
2014 - Deportivo Quito 1x0 Botafogo, em Quito, no Equador
2014 - Del Valle 2x1 Botafogo, em Sangolquí, no Equador
2023 - LDU 0x0 Botafogo, em Quito, no Equador
2024 - Aurora 1x1 Botafogo, em Cochabamba, na Bolívia
2024 - LDU 1x0 Botafogo, em Quito, no Equador

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias