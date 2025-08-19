Botafogo viaja ao Equador para superar histórico na altitude

Com vantagem após a vitória por 1 a 0 no Nilton Santos, o Botafogo viaja nesta terça-feira (19) para o Equador, precisando de um empate na quinta-feira com a LDU para avanças às quartas de final da Libertadores. O duelo será disputado em Quito, a 2.800 metros acima do nível do mar. O Glorioso não tem boas lembranças atuando na altitude.

Este será o terceiro confronto em Quito com a LDU, no Estádio Casa Blanca, em quatro temporadas de SAF. O Alvinegro ficou no empate sem gols pela Sul-Americana de 2023 e perdeu na fase de grupos da Libertadores em 2024, ano do título.

Na temporada passada, inclusive, a estreia na competição continental foi na altitude. Em Cochabamba, na Bolívia, a 2.574 metros, empate por 1 a 1 com o Aurora, pela primeira fase, no que foi o último jogo sob o comando de Thiago Nunes - atualmente técnico da LDU.

Júnior Santos fez o gol em Cochabamba contra o Aurora (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

A lista de tropeços em duelos na altitude ainda conta com duas partidas na edição de 2014 da Libertadores e uma da Sul-Americana de 2011 - esta a pior derrota, para o Santa Fé, em Bogotá, a 2.640 metros acima do nível do mar, pelo placar de 4 a 1.

Veja tropeços recentes do Botafogo na altitude

2011 - Santa Fe 4x1 Botafogo, em Bogotá, na Colômbia

2014 - Deportivo Quito 1x0 Botafogo, em Quito, no Equador

2014 - Del Valle 2x1 Botafogo, em Sangolquí, no Equador

2023 - LDU 0x0 Botafogo, em Quito, no Equador

2024 - Aurora 1x1 Botafogo, em Cochabamba, na Bolívia

2024 - LDU 1x0 Botafogo, em Quito, no Equador