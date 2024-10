Tiquinho Soares, jogador do Botafogo, comemora seu gol durante partida contra o Criciúma, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Publicada em 23/10/2024 - 07:30 • Rio de Janeiro

O Botafogo iniciou a semana mais decisiva de sua história. Nesta quarta-feira (23), o Alvinegro dará o primeiro passo em busca de uma classificação inédita para a final da Libertadores. Para isso, precisa vencer o pentacampeão Peñarol, no Nilton Santos. Enfrentar os uruguaios não é novidade. A última vez foi no título da Copa Conmebol de 1993. Em entrevista exclusiva ao Lance!, Sinval, artilheiro daquela competição, relembrou a conquista e falou sobre o elenco atual.

Até 2024, o ex-jogador Sinval ostentava a marca de maior artilheiro do Botafogo em competições internacionais, igualada apenas por Rodrigo Pimpão em 2018, ambos com oito gols. Esse feito por superado por Júnior Santos nesta temporada de Libertadores. Apesar de ter passado os últimos dois meses lesionado, o camisa 11 chegou aos nove gols e pode ampliar a marca até a final.

– A marca, é para ser batida mesmo, sabe? Eu acho que durou enquanto valeu. É gostoso, é muito bom esse tipo de coisa. Mas é pela vaidade, né? A gente chega num certo estágio da vida que isso não vai mais fazer a diferença. E é sorte para ele. - disse Sinval.

Qual jogador do elenco atual mais se assemelha com as suas características?

– O que mais pode parecer comigo é o Tiquinho. É um jogador de área igual a mim, só que é um jogador mais técnico do que eu. Eu me vejo mais aguerrido. A minha disposição, a minha raça, o meu querer era bem maior, até para poder superar a falta de técnica. A dele (técnica) é melhor do que a minha. (risos)

O que o Botafogo representa para você?

– O Botafogo é o divisor de águas da minha carreira. O diretor do clube mesmo me falou essa frase e eu acreditei nele, e realmente foi o que aconteceu. Eu passei a ser jogador de verdade depois que eu passei pelo Botafogo. Depois que eu fui campeão da Copa Conmebol, eu fui vendido para o exterior, consegui estruturar a minha vida, em termos de futebol e em termos de familiar também.

O que diria para os jogadores do Botafogo de hoje?

– Só o que marca dentro do clube são as conquistas. E essa pode ser a única oportunidade que eles podem ter na carreira deles. Muitos vão ter outros, mas muitos não. E que eles possam aproveitar, possam entrar determinados. Porque eu estou aqui falando com vocês justamente porque eu conquistei. Então eu espero que eles possam ter essa sabedoria, essa gana de querer ganhar também para poder ficar na história de um grande clube como o Botafogo.

Sinval marca na final da Copa Conmebol, contra o Peñarol, no Maracanã. (Foto: Reprodução)

– Que esses jogadores tenham consciência que esse título é muito importante para nós, e que eles possam conquistar isso para nós. Porque eu, como botafoguense, torço muito, o torcedor merece.

A primeira semifinal da Libertadores, entre Botafogo e Peñarol, acontece nesta quarta-feira (23), no Nilton Santos. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), e todos ingressos foram vendidos.