Escrito por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 11:45 • Rio de Janeiro (RJ)

Em dias de Copa, o tradicional "clima de Libertadores" é diferente e, muitas vezes, hostil. Na madrugada desta quarta-feira (23), dia do primeiro duelo entre as equipes pela semifinal do torneio continental, a torcida do Botafogo preparou um "show" de fogos para atrapalhar a noite de sono da delegação do Peñarol, que está hospedada no hotel Windsor, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

Assim como a equipe uruguaia, jornalistas e moradores da região sofreram com os barulhos e clarões, causados pelo foguetório, por volta das 3h da madrugada. Com objetivo de perturbar os jogadores, em seus momentos de descanso, logo antes do jogo decisivo, os fogos foram soltos pela torcida do Botafogo bem próximo ao hotel da delegação do Aurinegro.

Registros foram compartilhados na rede social X (antigo Twitter) do momento dos fogos de artifício, nos arredores do hotel do Peñarol, em que é possível reparar, além do alto barulho e dos clarões, os sons de sirene de uma viatura da polícia e xingamentos direcionados ao grupo de torcedores do Glorioso.

Vale lembrar que o Peñarol lidera a lista dos clubes mais penalizados pela Conmebol na atual edição da Libertadores, devido a comportamento da torcida, com casos de uso de sinalizadores, fogos e o lançamento de objetos no gramado, durante a partida. A multa já chegou a 160 mil dólares (R$ 910 mil). Já o Glorioso foi menos penalizado, com os valores em 13 mil dólares (R$ 85 mil), até o momento.

Após eliminar nos pênaltis o São Paulo, o Botafogo garantiu vaga nas semifinais da Libertadores após 51 anos. Agora, o Glorioso precisa enfrentar o Peñarol para conquistar a classificação inédita nas finais da competição sul-americana.

O primeiro duelo entre Botafogo e Peñarol na etapa acontece, nesta quarta-feira (23), no Nilton Santos, a casa do Glorioso. Com a bola rolando às 21h30 (de Brasília), as equipes entrarão em campo com objetivo de garantir vantagem para o jogo de volta e, assim, conquistar sua passagem para a grande final da Libertadores.