Em dois jogos, Botafogo bate recorde em venda de ingressos

Escrito por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 12:37 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo enfrenta o Peñarol nesta quarta-feira (23), às 21h30, pelo confronto de ida da semifinal da Libertadores. Os ingressos se esgotaram apenas entre os sócios-torcedores, recorde na história do clube.

Na partida que ocorreu sexta-feira (18), contra o Criciúma, pelo Brasileirão, quase 65 mil botafoguenses foram ao Maracanã. Apenas nas duas últimas partidas, o clube vendeu mais ingressos do que em todo Campeonato Carioca e Copa do Brasil.

O duelo contra o Peñarol pode registrar a maior presença de botafoguenses no Nilton Santos em 2024. O recorde atual pertence à última partida disputada pela Libertadores no estádio: o jogo de ida contra o São Paulo, pelas quartas de final, que contou com 37 mil pagantes e 40 mil presentes.

Reginaldo Diniz, sócio-fundador da End to End, empresa de mercado esportivo, explica os motivos do sucesso do clube nas arquibancadas.

- O Botafogo tem fortalecido sua conexão com os torcedores por meio de práticas que aproveitam o sucesso em campo e mantêm a base de sócios-torcedores durante os momentos difíceis. O resultado obtido não é surpreendente, pois reflete um esforço conjunto de várias áreas que buscam proporcionar experiências cada vez melhores aos botafoguenses - afirma Reginaldo.

No início da temporada, o Botafogo levou cerca de 68 mil botafoguenses em jogos como mandante, somando as oito partidas no Campeonato Carioca. Enquanto isso, o clube tem mantido uma média de quase 40 mil torcedores nos jogos de mata-mata de Libertadores .

Esse número reflete o prestígio que o público brasileiro tem pela competição. Léo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality, empresa que gerencia camarotes no Nilton Santos, explica essa dinâmica.

- Os jogos da Libertadores têm um enorme potencial de arrecadação. À medida que os clubes avançam, as oportunidades aumentam e a semifinal da Taça Libertadores se torna o produto mais valioso que podemos oferecer a quem deseja frequentar nossos camarotes - aponta Rizzo.

Para encerrar a participação do Nilton Santos na Libertadores, a torcida do Botafogo está organizando uma festa que custará R$ 78 mil. O anúncio da doação foi feito nas redes sociais do movimento “Ninguém Ama Como a Gente”, que é responsável pela produção dos mosaicos e outras ações nas arquibancadas.

