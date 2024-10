Botafogo ou Palmeiras? Jornalista aponta favorito para o título do Brasileirão

Botafogo e Palmeiras estão separados por apenas um ponto no Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 07:20 • Rio de Janeiro (RJ)

O jornalista Mauro Beting afirmou que o Palmeiras tem um leve favoritismo na briga pelo título do Brasileirão desta temporada. De acordo com o comentarista, a equipe alviverde, atualmente na segunda colocação, deve superar o atual líder Botafogo antes do fim do campeonato. A diferença neste momento é de apenas um ponto.

A declaração do comunicador aconteceu durante participação no programa SBT Sports. Para Mauro Beting, o fato do Botafogo ainda estar disputando o título da Libertadores vai interferir negativamente na corrida pela conquista do Brasileirão. A equipe alvinegra está na semifinal do torneio continental, onde irá enfrentar o Peñarol, nesta quarta-feira (23), às 21h30, no Estádio Nilton Santos.

- Na semana passada, eu dava 50% para o Botafogo (chances de título do Brasileiro), 40% Palmeiras e 10% para o Flamengo, com todo respeito a mais uma grande campanha do Fortaleza. Agora, mudei. 55% Palmeiras e 45% Botafogo, que tá muito bem, mas terá que dividir as atenções com a Libertadores - palpitou o comentarista.

Com apenas a disputa do Brasileirão, o Palmeiras volta a campo neste sábado (26) para enfrentar o Fortaleza, às 16h30, no Allianz Parque. O confronto é uma disputa direta pelas primeiras colocações, já que o tricolor está na terceira colocação da tabela e ainda sonha com o título do campeonato.

Em caso de vitória, o alviverde poderá assumir a liderança, desde que o Botafogo perca para o RB Bragantino. A partida entre as equipes também acontece no sábado (26), mas após a partida do Palmeiras, às 19h, no Estádio Nabi Abi Chedid.