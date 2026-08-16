Franclim questiona VAR após lance com Danilo em derrota do Botafogo Técnico do Botafogo afirmou que Ramon deveria ter sido expulso e criticou atuação da arbitragem na derrota para o Vitória

O técnico Franclim Carvalho deixou o gramado do Barradão insatisfeito com a arbitragem após a derrota do Botafogo por 1 a 0 para o Vitória, neste domingo (16), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador questionou principalmente a decisão de não expulsar o lateral-esquerdo Ramon após uma entrada em Danilo no fim do primeiro tempo e classificou o lance como um "escândalo".

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Franclim afirmou que o árbitro Paulo César Zanovelli poderia ter interpretado a jogada como passível apenas de cartão amarelo, mas criticou o fato de o VAR, comandado por Daniel Nobre, não ter recomendado uma revisão no monitor. Danilo precisou receber atendimento e, segundo o treinador, deixou o campo chorando e com o pé inchado por causa da entrada.

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— O Danilo foi atendido, portanto tem tempo de consultar as imagens. Não sei como o VAR não diz que é vermelho, não sei como não chama o árbitro para analisar. Todos vocês que estão nessa sala, se já viram o lance, vão concordar comigo — afirmou Franclim.

O treinador também comentou outros lances da partida. Ele disse considerar correta a marcação do pênalti que resultou no gol do Vitória e afirmou não ter visto ainda um lance envolvendo um possível amarelo para Huguinho. Para Franclim, o principal problema foi justamente a ausência de uma expulsão de Ramon.

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— Eu não sei o que é preciso fazer para expulsar naquele lance, aos 44 minutos. Não sei. E o VAR estava funcionando, porque deram impedimento no lance seguir ao 1 a 0. Bem ajuizado. O pênalti do Huguinho? Bem ajuizado. O lance do Danilo é um escândalo para mim.

Lance de Danilo e Ramon em Vitória e Vasco no Campeonato Brasileiro gerou revolta (Foto: Marcio Jose/AGIF/Folhapress)

Franclim explica substituições

Além da arbitragem, Franclim explicou as mudanças feitas durante a partida. Huguinho, que havia recebido cartão amarelo ainda no início do jogo, foi substituído no primeiro tempo por Junior Santos. O treinador também revelou que Danilo permaneceu em campo após garantir que conseguiria suportar as dores provocadas pela entrada de Ramon.

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— Sobre o Danilo, como eu disse, vamos ver como está o pé dele pela forma como foi a entrada. O pé estava inchado, o Danilo estava chorando. Não estava só mancando, estava chorando também, estava com dores. Mas, obviamente, ele quer ajudar a equipe, quer ajudar o clube, quer ajudar os companheiros, quer demonstrar que está comprometido com o projeto. Quis voltar para o jogo, deu a garantia de que aguentava, de que suportava a dor que tinha.

Franclim explicou ainda que a troca de Danilo aconteceu posteriormente, junto com a saída de Medina, que apresentava sinais de desgaste físico. Segundo o técnico, a comissão optou por manter em campo os jogadores que considerava mais preparados para pressionar o Vitória nos minutos finais.

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— Havia a possibilidade de tirarmos o Danilo no intervalo, mas ele me garantiu que queria ajudar, que estava em condições e que suportaria a dor. Nós tentamos mantê-lo mais um tempo e, depois, como só tínhamos uma parada, quando fizemos a substituição do Danilo, fizemos também a do Medina, porque estava cansado.

Franclim Carvalho na beira do campo no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Marcio Jose/AGIF/Folhapress)

Botafogo tenta reagir após goleada

O treinador também reconheceu que a derrota acontece poucos dias depois da goleada sofrida diante do Cienciano, pela Copa Sul-Americana. Franclim admitiu o impacto emocional do resultado, mas afirmou que a equipe precisa manter o trabalho e buscar uma reação.

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— Quando nós temos um jogo, uma derrota pesada como tivemos na quinta, vocês que estão fora colocam muita coisa em causa. Nós temos que continuar a fazer nosso trabalho. Sabemos que foi um dia muito difícil para nós, botafoguenses. Não era a imagem que a gente queria deixar, sabemos que as condições lá são muito diferentes do que são aqui. Portanto, depois de um resultado daqueles, é normal que vocês coloquem muita coisa em causa. Nós temos que manter o pé no chão e continuar a trabalhar.

Franclim também apontou a dificuldade do Botafogo para transformar as oportunidades em gols. Contra o Vitória, o treinador avaliou que as duas equipes tiveram chances claras, mas o adversário conseguiu aproveitar uma delas e saiu com os três pontos.

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— É preciso fazer gol. Houve duas oportunidades claríssimas deles: o pênalti e um lance, creio que do René, já no segundo tempo, em um cruzamento, com o Warleson e o Vitinho quase cortando sobre o gol do René. Duas claríssimas: o pênalti e essa. E nós temos duas: uma do Cabral, de cabeça, e uma do Júnior, de cabeça, claríssima também, que o goleiro adversário defende.

Na avaliação de Franclim, o Botafogo apresentou uma resposta depois do resultado negativo na Sul-Americana, embora ainda precise recuperar a confiança e voltar a transformar as oportunidades criadas em gols.

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— É normal, como eu disse, somos humanos, temos sensações, temos sentimentos. Tentamos, não conseguimos fazer gol. O adversário acaba fazendo um gol de pênalti e, depois, como eu disse, o adversário tem mais essa chance. Nós temos as outras duas. O adversário não fez mais nenhum, nós não fizemos nenhum. Portanto, o adversário fez um gol, mereceu ganhar. Parabéns para eles.

Jogadores do Botafogo em foto oficial contra o Vitória pelo Brasileirão (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

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